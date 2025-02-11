Историческое тройное сальто вывело эстонского фристайлиста в финал олимпийского фестиваля

16-летний Харри Таммемяги набрал 76 очков в первом спуске. Выполненное во втором заезде сальто принесло дополнительные баллы, и с результатом 78,75 очка он занял девятое место в квалификации. В финал прошли 12 участников.

16-летняя Симона Ревягин упала на первом заезде, но смогла обеспечить себе место в финале благодаря результату 52,75 очка во втором спуске. Финал по слоупстайлу пройдет в среду в 8:15 по эстонскому времени.

Тренер молодежной команды Михкель Устав остался доволен выступлением спортсменов. «Ребята молодцы. Симона немного неудачно начала, но во втором заезде была увереннее. А Харри превзошел себя. Он стал первым эстонцем, выполнившим на снегу тройное сальто: прямой triple cork 1260 и switch triple cork 1440. Последнее он включил и в программу слоупстайла. Это действительно круто! Надеюсь, что мы увидим это снова», – похвалил Устав своих подопечных.

Эстонские биатлонисты выступили в индивидуальной гонке. Розибел Мари Калдвеэ, допустившая три промаха, заняла 12-е место, показав лучший результат среди представительниц Эстонии. «Можно быть довольной. Я не очень привыкла к высоте, в какой-то момент стало тяжело», – сказала Калдвеэ.

Лаурен Симберг с пятью штрафными минутами заняла 42-е место, а Миртель Кальюмяэ с девятью промахами – 45-е.