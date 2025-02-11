Фристайлисты Симона Ревягин и Харри Таммемяги пробились в финал соревнований по слоупстайлу на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Бакуриани (Грузия). Во время выступления Таммемяги стал первым эстонцем, выполнившим тройное сальто в ходе официального соревнования.
Историческое тройное сальто вывело эстонского фристайлиста в финал олимпийского фестиваля
16-летний Харри Таммемяги набрал 76 очков в первом спуске. Выполненное во втором заезде сальто принесло дополнительные баллы, и с результатом 78,75 очка он занял девятое место в квалификации. В финал прошли 12 участников.
16-летняя Симона Ревягин упала на первом заезде, но смогла обеспечить себе место в финале благодаря результату 52,75 очка во втором спуске. Финал по слоупстайлу пройдет в среду в 8:15 по эстонскому времени.
Тренер молодежной команды Михкель Устав остался доволен выступлением спортсменов. «Ребята молодцы. Симона немного неудачно начала, но во втором заезде была увереннее. А Харри превзошел себя. Он стал первым эстонцем, выполнившим на снегу тройное сальто: прямой triple cork 1260 и switch triple cork 1440. Последнее он включил и в программу слоупстайла. Это действительно круто! Надеюсь, что мы увидим это снова», – похвалил Устав своих подопечных.
Эстонские биатлонисты выступили в индивидуальной гонке. Розибел Мари Калдвеэ, допустившая три промаха, заняла 12-е место, показав лучший результат среди представительниц Эстонии. «Можно быть довольной. Я не очень привыкла к высоте, в какой-то момент стало тяжело», – сказала Калдвеэ.
Лаурен Симберг с пятью штрафными минутами заняла 42-е место, а Миртель Кальюмяэ с девятью промахами – 45-е.
Среди юношей Робин Пуусаар финишировал 32-м с четырьмя промахами. Кристан Райан Бауманн и Доминик Лопухин допустили по девять промахов и заняли 43-е и 47-е места соответственно.
Горнолыжники, братья-близнецы Микк и Маркус Месила, не смогли финишировать в гигантском слаломе. В слаломе они выйдут на трассу в четверг.
Во вторник в соревнованиях примут участие десять эстонских спортсменов. В 7:00 по эстонскому времени начнется женский гигантский слалом с участием Ханны Грет Тедер. В 8:00 стартует классическая гонка на 5 км среди лыжниц, где выступят Герда Кивил, Херта Райас и Сусан Сарапуу. В 10:30 юноши Даниэль Вариков, Оскар Лехто и Игорь Сницаренко выйдут на дистанцию 7,5 км. В 12:15 начнутся соревнования по слоупстайлу на сноуборде, в которых примут участие Лаура Анга и Маарья Лийс Рахумеэль.
Все соревнования можно смотреть в прямой трансляции на платформе Европейских олимпийских комитетов.