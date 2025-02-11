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Болезнь настолько изнурила финского биатлониста, что ему было трудно пройти даже 50 метров

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Отто Инвениус (справа).
Отто Инвениус (справа). Фото: Javad Parsa

На чемпионате мира по биатлону, который стартует в среду в швейцарском Ленцерхайде, не сможет выступить один из перспективнейших финских спортсменов – Отто Инвениус. Несколько недель назад он слег с тяжелой болезнью.

В своем аккаунте в Instagram Инвениус сообщил, что не планировал пропускать чемпионат мира, но, к сожалению, вынужден это сделать.

«После соревнований в Италии я планировал остаться в высокогорье, чтобы готовиться к чемпионату мира. Однако заболел гриппом, который не проходил и оказался очень сильным. Внезапно я оказался в ужаснейшем состоянии в альпийской деревне Антерсельва. К счастью, высокая температура держалась недолго, и я смог вернуться в Финляндию на лечение.

Это было нелегкое путешествие. Я вынужден был останавливаться каждые 50 метров, отдыхать по полминуты и пополнять запасы кислорода в организме. Дыхание практически отсутствовало», – рассказал Инвениус.

«В Финляндии я обратился к врачу, и оказалось, что с моими легкими что-то не так. Несмотря на несколько недель лечения, я все еще сильно кашляю, и ничто не указывает на то, что смогу вернуться к тренировкам и стрельбе на лыжне.

Ситуация с этой болезнью сложилась неудачно. Я всегда говорил, что подходящего времени для болезни не бывает – она приходит тогда, когда ей суждено. Сейчас, помимо антибиотиков, лучшим лекарем остается время. Что ж, остается только ждать и наслаждаться жизнью», – написал Инвениус.

Свой лучший результат в карьере Инвениус показал весной прошлого года на этапе Кубка мира в Хольменколлене, где вместе с Суви Минккинен занял третье место в смешанной парной эстафете.

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