На чемпионате мира по биатлону, который стартует в среду в швейцарском Ленцерхайде, не сможет выступить один из перспективнейших финских спортсменов – Отто Инвениус. Несколько недель назад он слег с тяжелой болезнью.
Болезнь настолько изнурила финского биатлониста, что ему было трудно пройти даже 50 метров
В своем аккаунте в Instagram Инвениус сообщил, что не планировал пропускать чемпионат мира, но, к сожалению, вынужден это сделать.
«После соревнований в Италии я планировал остаться в высокогорье, чтобы готовиться к чемпионату мира. Однако заболел гриппом, который не проходил и оказался очень сильным. Внезапно я оказался в ужаснейшем состоянии в альпийской деревне Антерсельва. К счастью, высокая температура держалась недолго, и я смог вернуться в Финляндию на лечение.
Это было нелегкое путешествие. Я вынужден был останавливаться каждые 50 метров, отдыхать по полминуты и пополнять запасы кислорода в организме. Дыхание практически отсутствовало», – рассказал Инвениус.
«В Финляндии я обратился к врачу, и оказалось, что с моими легкими что-то не так. Несмотря на несколько недель лечения, я все еще сильно кашляю, и ничто не указывает на то, что смогу вернуться к тренировкам и стрельбе на лыжне.
Ситуация с этой болезнью сложилась неудачно. Я всегда говорил, что подходящего времени для болезни не бывает – она приходит тогда, когда ей суждено. Сейчас, помимо антибиотиков, лучшим лекарем остается время. Что ж, остается только ждать и наслаждаться жизнью», – написал Инвениус.
Свой лучший результат в карьере Инвениус показал весной прошлого года на этапе Кубка мира в Хольменколлене, где вместе с Суви Минккинен занял третье место в смешанной парной эстафете.