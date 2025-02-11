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Postimees в Израиле Освобожденные из тоннелей ХАМАС рассказывают о голоде и пытках. Интервью с родственниками заложников

Обновлено 11 февраля 2025, 07:32
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Штаб движения за освобождение заложников BringThemHome. Тель-Авив, 09.02.2025 г.
Штаб движения за освобождение заложников BringThemHome. Тель-Авив, 09.02.2025 г. Фото: Anastasiya Tido

С вступлением в силу сделки Израиля и ХАМАС в страну стали снова возвращаться заложники. Пока их мало, и они в ужасном состоянии. С их родственниками стало крайне трудно находить контакт - они боятся, что передача заложников, которая пока приостановлена, окончательно сорвется. С двумя семьями Rus.Postimees удалось поговорить.

В палаточном городке, который призван напоминать правительству и всему Израилю о взятых в заложники гражданах страны, я была не один раз: и в 2023 году, и в прошлом. Люди здесь были разгневанными и разговорчивыми: они хотели кричать о постигшей страну беде и обвиняли свои власти.

Палатки штаба #BringThemHome (ВернитеИхДомой - англ.) расположены точно напротив главных ворот в комплекс HaKiriya, где находятся Минобороны и Генштаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В 2023 году родственники заложников, вооружившись их фотографиями, преграждали дорогу въезжающим в ворота автомобилям высокого начальства.

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