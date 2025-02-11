С вступлением в силу сделки Израиля и ХАМАС в страну стали снова возвращаться заложники. Пока их мало, и они в ужасном состоянии. С их родственниками стало крайне трудно находить контакт - они боятся, что передача заложников, которая пока приостановлена, окончательно сорвется. С двумя семьями Rus.Postimees удалось поговорить.
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Postimees в Израиле ⟩ Освобожденные из тоннелей ХАМАС рассказывают о голоде и пытках. Интервью с родственниками заложников
В палаточном городке, который призван напоминать правительству и всему Израилю о взятых в заложники гражданах страны, я была не один раз: и в 2023 году, и в прошлом. Люди здесь были разгневанными и разговорчивыми: они хотели кричать о постигшей страну беде и обвиняли свои власти.