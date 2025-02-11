Postimees в Израиле Освобожденные из тоннелей ХАМАС рассказывают о голоде и пытках. Интервью с родственниками заложников

В палаточном городке, который призван напоминать правительству и всему Израилю о взятых в заложники гражданах страны, я была не один раз: и в 2023 году, и в прошлом. Люди здесь были разгневанными и разговорчивыми: они хотели кричать о постигшей страну беде и обвиняли свои власти.