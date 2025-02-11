Работавшее в Таллиннской телебашне кафе обанкротилось

Много лет управлявшая рестораном совладелица компании Кюллике Таммелаан в октябре прошлого года рассказала Äripäev, что в сложные времена и при отсутствии разумных условий бизнес, который невозможно бесконечно поддерживать финансово, обречен на банкротство: «Рост затрат на рабочую силу плюс повышение налогов - мы просто больше не справляемся».