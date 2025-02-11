Суд объявил о банкротстве компании Teletorni Kohvik OÜ, ранее работавшей в здании Таллиннской телебашни, сообщают «Деловые ведомости».
Работавшее в Таллиннской телебашне кафе обанкротилось
Налоговая задолженность компании достигла 126 000 евро. С октября на месте ресторана-кафе в Таллиннской телебашне работает новый оператор.
Много лет управлявшая рестораном совладелица компании Кюллике Таммелаан в октябре прошлого года рассказала Äripäev, что в сложные времена и при отсутствии разумных условий бизнес, который невозможно бесконечно поддерживать финансово, обречен на банкротство: «Рост затрат на рабочую силу плюс повышение налогов - мы просто больше не справляемся».
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