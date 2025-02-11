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Индекс восприятия коррупции: результаты Эстонии остаются стабильными

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Коррупция. Иллюстративное фото
Коррупция. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Индексе восприятия коррупции за 2024 год, опубликованном Transparency International во вторник, Эстония с 76 баллами делит 13-14 место с Уругваем. За последние десять лет рейтинг Эстонии улучшился на шесть пунктов, но в последние годы оставался стабильным.

Индекс восприятия коррупции оценивает уровень коррупции в государственном секторе и сфере принятия политических решений с точки зрения внешних экспертов и бизнес-сообщества. Результаты представлены по шкале от нуля до ста, где ноль обозначает высокий, а сто - низкий уровень коррупции.

Литва занимает 32-е место с 63 пунктами, Латвия - 38-е место с 59 пунктами, Швеция - восьмое место с 80 пунктами, а Финляндия - второе место с 88 пунктами.

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