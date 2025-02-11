Индекс восприятия коррупции: результаты Эстонии остаются стабильными

В Индексе восприятия коррупции за 2024 год, опубликованном Transparency International во вторник, Эстония с 76 баллами делит 13-14 место с Уругваем. За последние десять лет рейтинг Эстонии улучшился на шесть пунктов, но в последние годы оставался стабильным.