В Индексе восприятия коррупции за 2024 год, опубликованном Transparency International во вторник, Эстония с 76 баллами делит 13-14 место с Уругваем. За последние десять лет рейтинг Эстонии улучшился на шесть пунктов, но в последние годы оставался стабильным.
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Индекс восприятия коррупции: результаты Эстонии остаются стабильными
Индекс восприятия коррупции оценивает уровень коррупции в государственном секторе и сфере принятия политических решений с точки зрения внешних экспертов и бизнес-сообщества. Результаты представлены по шкале от нуля до ста, где ноль обозначает высокий, а сто - низкий уровень коррупции.