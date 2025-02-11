Пока Центристская партия не признает совершенных ошибок, другие партии не должны сотрудничать с ней. Кроме того, финансирование партии, имеющей уголовное наказание, не должно осуществляться за счет налогоплательщиков.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Преступная партия
На прошлой неделе в пятницу Государственный суд окончательно признал Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием по делу Porto Franco. Помимо условных тюремных сроков для Тедера и Корба, Центристская партия должна выплатить государству штраф в размере одного миллиона евро. Из-за скандала Porto Franco в 2021 году с поста премьер-министра ушел тогдашний председатель Центристской партии Юри Ратас.
Центристская партия, из которой после избрания Михаила Кылварта председателем вышло множество видных членов, казалось, начала восстанавливать жизнеспособность после того, как к ней присоединился популярный политик, бывший член EKRE Яак Мадисон. Казалось, что партия начала выходить из кризиса, однако дело Porto Franco продолжало нависать над ней дамокловым мечом.
Другие партии не должны поддаваться соблазну и сотрудничать с Центристской партией. Местные выборы должны показать, как избиратели воспринимают уголовное наказание одной из партий. Однако, чтобы Центристская партия понесла политические последствия своих проступков, другие партии уже сейчас должны четко заявить, что исключают возможность сотрудничества с ней.
Таким образом, нет смысла голосовать за партию, которая все равно не придет к власти. В то же время мы видели, что в Таллинне Центристская партия фактически без конкуренции правила почти 20 лет. Если нынешняя коалиция не справится с управлением городом, есть риск, что столицу вновь возглавит партия с уголовным прошлым.
Налогоплательщики не должны оплачивать преступную деятельность. Поэтому вполне оправданным кажется план изменить законодательство таким образом, чтобы партия, имеющая уголовное наказание, лишалась государственного финансирования. Учитывая, что Центристская партия сейчас собирает пожертвования на уплату штрафа, назначенного Государственным судом, можно предположить, что такое изменение закона еще больше осложнит ее будущее.
Однако наказание Центристской партии - это не только проблема одной партии или местного самоуправления. Эстония годами возмущалась, когда ее называли бывшей советской республикой, ведь она уже более двух десятилетий является членом ЕС и НАТО, то есть частью Запада. Тем не менее управление столицей напоминало византийские порядки, где сомнительные сделки были нормой. Жаль, что потребовалось вмешательство Государственного суда, чтобы провести четкую границу между западными и восточными принципами управления. Теперь вопрос в том, какой путь выберут другие партии.