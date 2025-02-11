КОЛОНКА POSTIMEES Преступная партия

На прошлой неделе в пятницу Государственный суд окончательно признал Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием по делу Porto Franco. Помимо условных тюремных сроков для Тедера и Корба, Центристская партия должна выплатить государству штраф в размере одного миллиона евро. Из-за скандала Porto Franco в 2021 году с поста премьер-министра ушел тогдашний председатель Центристской партии Юри Ратас.

Центристская партия, из которой после избрания Михаила Кылварта председателем вышло множество видных членов, казалось, начала восстанавливать жизнеспособность после того, как к ней присоединился популярный политик, бывший член EKRE Яак Мадисон. Казалось, что партия начала выходить из кризиса, однако дело Porto Franco продолжало нависать над ней дамокловым мечом.

Другие партии не должны поддаваться соблазну и сотрудничать с Центристской партией. Местные выборы должны показать, как избиратели воспринимают уголовное наказание одной из партий. Однако, чтобы Центристская партия понесла политические последствия своих проступков, другие партии уже сейчас должны четко заявить, что исключают возможность сотрудничества с ней.