Собственно, с отключения линий электропередач между Литвой и Калининградской областью и начался выход энергосистем стран Балтии из БРЭЛЛ. Который затем продолжился отключением от Беларуси, и «континентальной» России.

Как и власти Литвы, Латвии и Эстонии, правительство Калининградской области отчиталось о том, что «развод» энергетических систем прошел успешно, и потребители ничего не почувствовали. Однако существенная разница между этими территориями в том, что страны Балтии взамен соединению энергосистем с Россией получили связь с Европой. А Калининград перешел на полное самообеспечение - ситуация, уникальная для современной Европы, ведь даже полулегальное Приднестровье существует в тесной энергетической связке со всеми соседними странами.

Самообеспечение Калининграда – это не только надежда на исключительно собственные ТЭЦ, но и надежда на внешние поставки угля и газа для электростанций. Словом, полный набор рисков в отсутствии какой бы то ни было страховки на случай чрезвычайной ситуации.

Альтернативное «Евровидение»

Президент Владимир Путин поручил провести в 2025 году в Москве и Московской области музыкальный конкурс «Интервидение» - альтернативу «Евровидению», в котором Россия не участвует с 2022 года. Опыт проведения чего-то «альтернативного», очень напоминающего советское, у России уже имеется - это и «Игры БРИКС» (как «Игры Дружбы») в Казани, Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и прочее.