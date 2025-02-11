Не самое очевидное последствие отключения стран Балтии от российско-белорусской энергетической системы - энергетическая блокада Калининградской области, которая с 8 февраля рассчитывает только на собственную генерацию и становится уязвимой для любой маломальской аварии. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Энергетическая блокада Калининграда, альтернативное Евровидение и сказки от Мишустина. Обзор событий в РФ
Речь также пойдет о том, что Россия вслед за «альтернативной Олимпиадой» для обездоленных стран всего мира проведет в этом году и «альтернативное Евровидение» с привычным социалистическим названием «Интервидение». А премьер Михаил Мишустин отчитался о невероятных экономических успехах своего правительства - ВВП растет, инфляция падает, про безработицу и вовсе почти забыли.
Калининград в блокаде
В субботу, 8 февраля, в 6:41, через полчаса после начала отключения стран Балтии от российско-белорусской энергетической системы, Калининградская область была отключена от всех энергосистем соседних стран и регионов. Таким образом регион стал фактически единственной территорией в Европе, энергетическая система которой отныне вообще никак не связана с какими-либо другими. То есть, отныне эта система уязвима для любой аварии и не имеет никаких страховок.
Конечно, это не стало неожиданностью для местных жителей и местных властей регион готовился к этому по меньшей мере десять лет: после того, как страны Балтии объявили о планируемом отказе от подключения к БРЭЛЛ, энергокольцу, связывающему их с Россией и Беларусью. Тогда Калининградская область имела одну-единственную ТЭС-2, вырабатывающую 850 МВт электроэнергии и тепла (при необходимых региону минимум 900 МВт). Регион был связан энергетическими сетями, прежде всего, с соседней Литвой - туда продавались излишки электричества (при их наличии), оттуда покупалась энергия в период пиковых нагрузок.
С тех пор в регионе построили четыре дополнительные электростанции и увеличили собственную генерацию до почти 2 ГВт (то есть, до 2 тысяч МВт, более, чем в два раза). На это пришлось потратить более ста миллиардов рублей.
Собственно, с отключения линий электропередач между Литвой и Калининградской областью и начался выход энергосистем стран Балтии из БРЭЛЛ. Который затем продолжился отключением от Беларуси, и «континентальной» России.
Как и власти Литвы, Латвии и Эстонии, правительство Калининградской области отчиталось о том, что «развод» энергетических систем прошел успешно, и потребители ничего не почувствовали. Однако существенная разница между этими территориями в том, что страны Балтии взамен соединению энергосистем с Россией получили связь с Европой. А Калининград перешел на полное самообеспечение - ситуация, уникальная для современной Европы, ведь даже полулегальное Приднестровье существует в тесной энергетической связке со всеми соседними странами.
Самообеспечение Калининграда – это не только надежда на исключительно собственные ТЭЦ, но и надежда на внешние поставки угля и газа для электростанций. Словом, полный набор рисков в отсутствии какой бы то ни было страховки на случай чрезвычайной ситуации.
Альтернативное «Евровидение»
Президент Владимир Путин поручил провести в 2025 году в Москве и Московской области музыкальный конкурс «Интервидение» - альтернативу «Евровидению», в котором Россия не участвует с 2022 года. Опыт проведения чего-то «альтернативного», очень напоминающего советское, у России уже имеется - это и «Игры БРИКС» (как «Игры Дружбы») в Казани, Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и прочее.
С «Интервидением» решили даже над новым названием не особенно напрягаться и взять то самое, из самых глубин социалистического лагеря. Именно так назывался музыкальный конкурс, проводившийся вначале в Чехословакии, а затем в Польше в 1960-1970-е годы исключительно «для своих». В каждом из таких конкурсов участвовало от шести до 14 стран, в основном «братских республик» «народной демократии». В частности, в 1978 году первое место на «Интервидении» заняла Алла Пугачева с песней «Все могут короли».
Как уже поспешил сообщить экс-министр культуры России, а ныне «спецпредставитель президента» Михаил Швыдкой, конкурс должен пройти осенью 2025 года с участием «около 20 стран, а может и больше». В принципе, по прошлогодним «Играм БРИКС» в Казани можно предположить, что это будут традиционные Китай, Индия, Бразилия, постсоветские республики, и традиционно - считающиеся в России «государствами» Абхазия и Южная Осетия. Для статистики широкого участия, так сказать.
Мишустин - об исторических рекордах
О невероятных успехах своего правительства отчитался на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, он объявил, что по итогам 2024 года ВВП России достиг исторического максимума и составил 200 триллионов рублей. Причем рос ВВП даже немного быстрее, чем предсказывал Росстат.
Конечно же, это почувствовали на себе граждане. По данным Мишустина, «реальные располагаемые доходы населения» (то есть, за минусом инфляции) выросли на 8,4%. А безработица и вовсе практически исчезла и составила по итогам прошлого года символические 2,3 процента.
И это - в отличие от «так называемых развитых экономик», где наблюдается значительное снижение темпов роста ВВП. «Но это их проблемы. Мы знаем, с чем они связаны», - заявил слушавший доклад Мишустина российский президент.
Конечно, почти все эти цифры имеют очень условную связь с реальностью. Например, почти в тот же день Центральный банк России заявил, что «наблюдаемая населением» инфляция по итогам года составила более 16 процентов, а не 9,5, как докладывал Мишустин. А сокращение безработицы связано не столько с экономическими, сколько с утилизационными успехами российского государства в отношении своих граждан.
Тем не менее, важно понимать, в каком мире живут высшие российские чиновники, а вслед за ними - узнающие о своем счастье из государственных СМИ и российские граждане. Они совершенно уверены, что Россия - островок стабильности и процветания в загнивающем то тут, то там мире. Не потому, что такова реальность за окном, а потому, что так сказали по телевизору.