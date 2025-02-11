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Декларирование доходов от недвижимости: важные изменения и рекомендации

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Недвижимость. Снимок иллюстративный.
Недвижимость. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

Исполнительный директор Kinnisvara 24 Урмас Уйбомяэ разъяснил ключевые аспекты, которые следует учитывать при подаче налоговой декларации за 2024 год в отношении недвижимости.

«Важное изменение касается процентов по жилищным кредитам - если в предыдущие годы частные лица могли вычитать их из своего налогооблагаемого дохода, то в декларации за 2024 год сделать это уже нельзя», - отметил Уйбомяэ. В последний раз проценты по жилищным кредитам можно было учитывать при декларировании доходов за 2023 год.

Декларирование доходов от аренды

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