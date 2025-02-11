Декларирование доходов от недвижимости: важные изменения и рекомендации

«Важное изменение касается процентов по жилищным кредитам - если в предыдущие годы частные лица могли вычитать их из своего налогооблагаемого дохода, то в декларации за 2024 год сделать это уже нельзя», - отметил Уйбомяэ. В последний раз проценты по жилищным кредитам можно было учитывать при декларировании доходов за 2023 год.