По данным Евростата, за последние 15 лет цены на жилую недвижимость в Эстонии выросли более чем в три раза, сохранив лидирующие позиции в Европе. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объясняет, что привело к такому быстрому росту и что ждет нас в будущем.
Эстония является лидером по росту цен на недвижимость. Сохранится ли эта тенденция в течение следующих 15 лет?
Согласно опубликованным в январе данным Евростата, с начала 2010 года по третий квартал 2024 года цены на жилье в Европе выросли в среднем на 54%, а в Эстонии за тот же период цены выросли на 230%. По этому показателю мы делим первое место с Венгрией. За Эстонией и Венгрией следуют Литва (+181%) и Латвия (+154%). В Эстонии также наблюдается самый высокий рост цен на аренду жилья - 216 %, за ней следуют Литва (+183%) и Ирландия (+109%).
«Основная причина роста цен на жилье заключается в том, что в 2008-2009 годах в Эстонии разразился масштабный экономический кризис и кризис в области недвижимости. Цены на недвижимость упали до очень низкого уровня. Однако с тех пор в нашем регионе наблюдается экономическая конвергенция, и мы также быстро приближаемся к европейскому уровню цен. За последние пятнадцать лет экономика стран Балтии и Северной Европы в целом развивалась хорошо, но это также привело к росту уровня жизни, что, в свою очередь, привело к росту зарплат и цен. В Эстонии цены росли быстро, в последние годы даже слишком быстро. Когда растут издержки производства и зарплаты, это отражается и на рынке недвижимости», - говорит Ребане.
Еще одним фактором роста цен на недвижимость в последние годы, по мнению Ребане, является иммиграция. Он пояснил, что количество людей, живущих в Эстонии, в последние годы увеличилось, в основном за счет возвращения жителей Эстонии, работавших за границей, и, в меньшей степени, за счет прибытия украинских военных беженцев.
«Много лет назад люди из Эстонии уезжали на работу в основном в Финляндию, но они постоянно приезжали в Эстонию, и мосты не были сожжены. Поэтому вернуться было проще», - добавил он.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic, застройщики также внимательно следят за тем, увеличивается или уменьшается численность населения в регионе. С ростом населения возникает потребность в жилье, а если уровень жизни повышается, то люди будут заинтересованы в улучшении своих жилищных условий. Спрос, в свою очередь, всегда способствует росту цен.
Ребане считает, что уровень цен на эстонскую недвижимость стал настолько высоким, что прежние темпы вряд ли сохранятся. «Рост цен на недвижимость в Эстонии в ближайшие 15 лет будет превышать среднеевропейский, если предположить, что экономика и заработная плата в Эстонии будут расти быстрее, чем в Европе. В дальнейшем произойдёт некоторое сближение с европейским уровнем зарплат, и, скорее всего, через 15 лет средняя цена на недвижимость в Эстонии будет такой же, как и в Европе», - прогнозирует он.