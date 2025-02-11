Ryanair отменяет шесть маршрутов из Таллинна

О введении в Таллиннском аэропорту сбора за безопасность в размере трех евро Ryanair был проинформирован еще в сентябре 2024 года и, несмотря на это, утвердила летнее расписание с 11 маршрутами.

«Если изменения связаны также с этим видом сбора, то, чтобы снизить недовольство пассажиров, следовало бы внести коррективы в расписание еще при его составлении и до начала продажи билетов, а также уведомить аэропорт о своих намерениях», - отметила Хольтс.

Ryanair является одной из самых прибыльных, но и одной из самых противоречивых авиакомпаний в мире. «Авиакомпания пользуется большой популярностью среди пассажиров благодаря низким ценам, но также сильно критикуется за свои правила, политику по багажу и тактику продажи билетов. Также у аэропортов есть смешанные чувства по поводу партнера, который, с одной стороны, привозит в аэропорты интересные направления и пассажиров, но с другой стороны, может вести себя крайне неожиданно», - добавила она.

В аэропорту оценивают влияние отмененных рейсов Ryanair как незначительное. «Нашей целью является поддержание транспортной доступности Эстонии и поиск новых перевозчиков для отмененных маршрутов. За счет этих отмен количество пассажиров снизится менее чем на пять процентов, а общий пассажиропоток в 2025 году останется на уровне прошлого года», - заявила Хольтс, добавив, что Ryanair продолжит полеты по направлениям Барселона, Берлин, Дублин, Лондон (Станстед), Милан (Мальпенса) и Стокгольм.