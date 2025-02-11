«Развязанная Россией война в Украине дала нам много информации для анализа ее военного потенциала и стратегических намерений. Очевидно, что по завершении этой войны у России останется много опытных военнослужащих, которые захотят остаться в составе армии, а объявленная военная реформа приведет к увеличению численности российской армии у наших границ. Поэтому критически важно наращивание совместного оборонного потенциала союзников. Надеюсь, что планы России вблизи границ НАТО станут для всех союзников сигналом к пробуждению, осознанию необходимости увеличения инвестиций в оборону. Только сила и коллективная мощь способны реально сдерживать Россию», - сказал министр обороны Певкур.

Несмотря на полномасштабную войну, Россия продолжает проводить гибридные атаки по всей Европе, пытаясь дестабилизировать западных союзников и отвлечь их внимание от событий в Украине, напомнил министр. «В настоящее время гибридные атаки остаются одним из ключевых инструментов Кремля в его стратегии против Запада, и их необходимо рассматривать как неотъемлемую часть угрозы прямого военного конфликта со стороны России», - добавил он.

«Благодарю Великобританию, по инициативе которой была начата операция Nordic Warden в ответ на недавние атаки на критически важную подводную инфраструктуру. Операции Nordic Warden и Baltic Sentry демонстрируют решимость союзников в противодействии гибридным угрозам и готовность к быстрому реагированию», - сказал Певкур.

В рамках визита в Эстонию делегация комитета по обороне Палаты общин Великобритании также посетит дислоцированный в Тапа британский батальон боевой группы НАТО в составе 1-й пехотной бригады и встретится с командующим Силами обороны генерал-майором Андрусом Мерило.