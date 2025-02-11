На государственные экзамены зарегистрировались почти 13 тысяч учеников

Для получения аттестата о среднем образовании ученику необходимо сдать государственные экзамены по эстонскому языку или эстонскому языку как второму языку, математике и иностранному языку.

Руководитель Центра организации оценивания Департамента по делам образования и молодежи (Harno) Сирье Юрисо-Каугеранд сообщила, что в этом году количество экзаменующихся почти на 800 человек больше, чем в 2024 году. «На экзамен по эстонскому языку зарегистрировались 8516 человек, а экзамен по эстонскому как второму языку сдаст 2875 человек. Экзамен по математике узкого направления выбрали 4978 человек, а экзамен по математике широкого направления - 5764 человека. В качестве экзамена по широкому курсу математики также засчитывается экзамен по математике для поступления в немецкие университеты, который в этом году сдадут 22 ученика. Мы желаем всем экзаменующимся терпения и уверенности!»

5214 учеников выбрали экзамен по английскому языку в качестве государственного экзамена по иностранному языку. Экзамен состоится 5 мая и будет организован Департаментом по делам образования и молодежи. Успешная сдача экзамена предполагает присвоение ученикам уровня владения языком B1 или B2. На международный экзамен Cambridge Advanced уровня C1, который состоится в марте, зарегистрировались 2609 учеников, а 2218 учеников сдали его уже в ноябре прошлого года.

Кроме того, в качестве экзамена по иностранному языку можно было выбрать международные экзамены по французскому или немецкому языку, организуемые через Harno. В этом году экзамен по немецкому языку сдадут 156 человек, а по французскому - 202 человека.

Государственные экзамены этого года начинаются 14 апреля экзаменом по эстонскому языку и заканчиваются 21 мая экзаменом по математике. Результаты будут опубликованы не позднее 18 июня в системе экзаменов EIS и на государственном портале eesti.ee.

Дополнительную информацию о государственных экзаменах можно найти на сайте Департамента по делам образования и молодежи (Harno): https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/riigieksamid.

Harno был создан в 2020 году с целью реализации политики в области образования и молодежи. Harno отвечает за организацию большинства экзаменов и тестов в Эстонии, включая экзамены на гражданство и уровень эстонского языка, а также выпускные экзамены в основной и средней школе.