В дальнейшем эстонские энергетики будут вести дела на английском языке и больше не обязаны знать русский. В воскресенье в 14:05 энергосистема стран Балтии подключилась к частотной зоне Центральной Европы.
Для подписчиков
«Советская эпоха» в энергосистеме завершилась: самый критический момент наступил в субботу в 14:15
В странах Балтии и Польше полиция и службы безопасности были готовы защитить электроподстанции от возможных диверсий со стороны России. Особое внимание было уделено запрету полетов дронов, поскольку одна точно направленная взрывчатка может вывести подстанцию из строя на несколько лет. Представители полиции не раскрывают, насколько реальна была угроза на выходных, но можно предположить, что она была серьезной, поскольку на местах дежурили вооруженные патрули Сил обороны и полиции.