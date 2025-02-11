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«Советская эпоха» в энергосистеме завершилась: самый критический момент наступил в субботу в 14:15

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Подключение стран Балтии к польской энергосистеме обошлось в 1,6 миллиарда евро.
Подключение стран Балтии к польской энергосистеме обошлось в 1,6 миллиарда евро. Фото: Sander Ilvest

В дальнейшем эстонские энергетики будут вести дела на английском языке и больше не обязаны знать русский. В воскресенье в 14:05 энергосистема стран Балтии подключилась к частотной зоне Центральной Европы.

В странах Балтии и Польше полиция и службы безопасности были готовы защитить электроподстанции от возможных диверсий со стороны России. Особое внимание было уделено запрету полетов дронов, поскольку одна точно направленная взрывчатка может вывести подстанцию из строя на несколько лет. Представители полиции не раскрывают, насколько реальна была угроза на выходных, но можно предположить, что она была серьезной, поскольку на местах дежурили вооруженные патрули Сил обороны и полиции.

Если бы два года назад правительство Литвы не оказало сильного давления, эстонские политики предпочли бы отложить отключение от российских энергосетей до 2026 года. Литва же стремилась завершить этот процесс уже в феврале 2024 года. В итоге, в качестве компромисса, премьер-министр Кая Каллас согласилась на 2025 год.

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