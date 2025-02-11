TTJA: первоначальные изменения интернет-пакетов Telia ущемляли права потребителей

С 15 по 21 января 2025 года компания Telia Eesti AS отправила потребителям уведомления о возможных изменениях условий договора и пробном периоде, в которых сообщалось, что с 29 января по 14 февраля 2025 года будет активирован интернет в два раза более высокой скорости, который можно будет протестировать в течение 30 дней по прежней абонентской плате. После окончания пробного периода планировалось введение новой абонентской платы. После получения этих уведомлений в компанию обратились более 40 потребителей.

TTJA выявила несколько проблем, в том числе то, что оператор связи обязан уведомить о предстоящих изменениях за месяц, но новые скорости планировалось активировать уже в течение этого срока. Департамент также оценивал правомерность одностороннего изменения условий договора и насколько понятно были сформулированы уведомления для потребителей.

TTJA обратилась к Telia с просьбой разъяснить ситуацию и предложить решение. После изучения ответа компании департамент пришел к выводу, что изменения условий кампании по домашнему интернету с пробным периодом, включая одностороннее изменение условий договора, несправедливо ущемляют права потребителей, и поэтому являются недействительными.

Telia сообщила, что отказывается от изменений в договорах по интернету и от автоматического пробного периода. Telia изменит условия кампании, при которых клиенты, желающие попробовать более быстрый интернет на выгодных условиях, должны будут самостоятельно дать на это согласие.

Кроме того, все клиенты, которые захотят использовать более быстрый интернет в рамках обновленной компании с пробным периодом в шесть месяцев, смогут вернуться к прежней абонентской плате, если этого пожелают.