Telia отказывается от изменений в пакетах, вызвавших недовольство

«Мы признаем, что допустили ошибку в нашем первоначальном подходе, и приносим извинения за возникшую ситуацию. Мы внимательно выслушали наших клиентов и приняли решение отменить первоначальный план, не активируя пробные скорости автоматически. Все клиенты смогут продолжать использовать свои интернет-пакеты на прежних условиях», - заявил временно исполняющий обязанности генерального директора Telia Eesti Андре Виссе.

Postimees сообщил пару недель назад, что Telia запустила кампанию, в рамках которой изменяла пакеты домашнего интернета. Участвующие в кампании клиенты могли получить доступ к более быстрой скорости интернета, но при этом их ежемесячная плата должна была повыситься через две недели. Чтобы избежать изменения пакета, клиенты должны были самостоятельно сообщить об этом Telia. Такое предложение вызвало недовольство у многих клиентов компании.

Новое предложение по тем же скоростям: полгода более быстрого интернета без доплаты

Чтобы смягчить возникшее недовольство, Telia предлагает своим клиентам, подключенным к оптоволоконной сети, возможность пользоваться в течение шести месяцев интернетом с как минимум в два раза большей скоростью без дополнительной платы. Например, клиенты с подключением на 20 Мбит/с смогут воспользоваться скоростью 50 Мбит/с за ту же цену, а клиенты с подключением на 100 Мбит/с - скоростью 200 Мбит/с.