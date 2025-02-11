Telia решила отказаться от автоматического увеличения скорости домашнего интернета, вызвавшего множество откликов, и вместо этого предложит клиентам самим выбрать, хотят ли они в течение полугода пользоваться более быстрым интернетом за ту же цену, говорится в пресс-релизе компании.
Telia отказывается от изменений в пакетах, вызвавших недовольство
«Мы признаем, что допустили ошибку в нашем первоначальном подходе, и приносим извинения за возникшую ситуацию. Мы внимательно выслушали наших клиентов и приняли решение отменить первоначальный план, не активируя пробные скорости автоматически. Все клиенты смогут продолжать использовать свои интернет-пакеты на прежних условиях», - заявил временно исполняющий обязанности генерального директора Telia Eesti Андре Виссе.
Postimees сообщил пару недель назад, что Telia запустила кампанию, в рамках которой изменяла пакеты домашнего интернета. Участвующие в кампании клиенты могли получить доступ к более быстрой скорости интернета, но при этом их ежемесячная плата должна была повыситься через две недели. Чтобы избежать изменения пакета, клиенты должны были самостоятельно сообщить об этом Telia. Такое предложение вызвало недовольство у многих клиентов компании.
Новое предложение по тем же скоростям: полгода более быстрого интернета без доплаты
Чтобы смягчить возникшее недовольство, Telia предлагает своим клиентам, подключенным к оптоволоконной сети, возможность пользоваться в течение шести месяцев интернетом с как минимум в два раза большей скоростью без дополнительной платы. Например, клиенты с подключением на 20 Мбит/с смогут воспользоваться скоростью 50 Мбит/с за ту же цену, а клиенты с подключением на 100 Мбит/с - скоростью 200 Мбит/с.
Все клиенты, которых затрагивают изменения и новое предложение, получат персональное уведомление от Telia в течение ближайшей недели. Для активации более быстрого подключения у пользователей есть время до 30 апреля 2025 года. Это можно сделать как через личный кабинет Telia, так и с помощью консультанта по телефону или в представительстве компании. В течение всего шестимесячного льготного периода клиент может в любой момент вернуться на свою прежнюю скорость интернета. По окончании акции будет автоматически применен тариф на повышенную скорость согласно прайс-листу, о чем Telia отправит уведомление за три дня до этого.
Если клиент не хочет вносить никаких изменений, для него останутся действующими текущая скорость и стоимость подключения.
Ранее принятое Telia решение снизить стоимость подключения со скоростью 1 Гбит/с (с 1 марта с 73,2 € до 55 €) и повысить скорость с 300 Мбит/с до 400 Мбит/с без дополнительной платы для клиентов также остается в силе.
Сотрудничество с TTJA
По словам Андре Виссе, Telia находилась в тесном контакте с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в связи с первоначальной кампанией. «В результате мы убедились, что новое предложение является ясным и однозначно понятным, а интересы потребителей максимально защищены», - добавил он.
«Для нас важно, чтобы наши клиенты могли удобно пользоваться все более высокими скоростями интернет-соединений, что обеспечивает качественный доступ ко всем современным услугам. Высокие скорости важны как для развития цифрового общества, так и для внедрения новых технологий, таких как искусственный интеллект и стриминговые сервисы. В этом году мы снова инвестируем 50 миллионов евро в развитие услуг и сети в Эстонии, чтобы страна оставалась на передовой цифровых инноваций. Мы продолжим развивать наш портфель услуг, но будем делать это прозрачно и в тесном диалоге с клиентами», - подчеркнул Виссе.