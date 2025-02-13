ДАНИИЛ КУРАКИН Влияние Центристской партии сведено к минимуму

После того, как вина в коррупционном преступлении Центристской партии в рамках дела Porto Franco окончательо подтверждена, в идеале Михаил Кылварт должен взять на себя ответственность и сложить с себя обязанности руководителя центристов. А также прекратить претендовать на место мэра эстонской столицы.

Это был бы достойный шаг, дающий сигнал как своим избирателям, так и всем остальным, что Центристская партия осознает всю серьезность решения суда и понимает, что без принятия политической ответственности не может начинаться отход от клейма Korruptsioonierakond.

Работы над ошибками не будет

Но мы не живем в идеальном мире. Как неоднократно подмечалось, Кылварт, в отличие от своего предшественника на посту председателя партии, не обещал искоренить коррупцию в рядах центристов, что как бы проясняет его отношение к ней. Поведение Кылварта после оглашения приговора также говорит о том, что извлекать уроки и вообще делать что-либо ни партия, ни ее руководитель не собираются.

Кылварт перекладывает ответственность на Юри Ратаса, тогдашнего руководителя партии, а также на всех тех, кто эту партию покинул по тем или иным причинам. Мол, все кто имел отношение к негативному образу Центристской партии, уже ушли.