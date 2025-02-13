Попытки Центристской партии спасти свое положение выглядят как игра оркестра на тонущем «Титанике», и реальность такова, что политическое влияние центристов стремится к нулю, и их поддержка держится на самых политически неприхотливых жителях, которые даже и не заметят новости о коррупционном преступлении их любимой партии, пишет Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Влияние Центристской партии сведено к минимуму
После того, как вина в коррупционном преступлении Центристской партии в рамках дела Porto Franco окончательо подтверждена, в идеале Михаил Кылварт должен взять на себя ответственность и сложить с себя обязанности руководителя центристов. А также прекратить претендовать на место мэра эстонской столицы.
Это был бы достойный шаг, дающий сигнал как своим избирателям, так и всем остальным, что Центристская партия осознает всю серьезность решения суда и понимает, что без принятия политической ответственности не может начинаться отход от клейма Korruptsioonierakond.
Работы над ошибками не будет
Но мы не живем в идеальном мире. Как неоднократно подмечалось, Кылварт, в отличие от своего предшественника на посту председателя партии, не обещал искоренить коррупцию в рядах центристов, что как бы проясняет его отношение к ней. Поведение Кылварта после оглашения приговора также говорит о том, что извлекать уроки и вообще делать что-либо ни партия, ни ее руководитель не собираются.
Кылварт перекладывает ответственность на Юри Ратаса, тогдашнего руководителя партии, а также на всех тех, кто эту партию покинул по тем или иным причинам. Мол, все кто имел отношение к негативному образу Центристской партии, уже ушли.
Между тем, странно слышать об отсутствии какой-либо ответственности из уст человека, который в 2021 году был не кем-нибудь, а вице-председателем Центристской партии и мэром Таллинна. Иными словами, Кылварт не был тогда случайным чиновником, который не несет ответственности ни перед чем.
Именно при мэрстве Кылварта мы пришли к той ситуации, когда один из крупнейших девелоперских проектов стран Балтии, Porto Franco, который должен был значительно обогатить городское пространство и прибрежную территорию Таллинна, вот уже четвертый год стоит в виде уродливого недостроя, будучи уже памятником коррупции городских властей при власти центристов. Кто достроит этот квартал, Михаил? Почему из-за жадности вашей партии должно страдать развитие Таллинна?
Голосуйте за недострой?
На мой взгляд, именно Porto Franco должно стать напоминанием жителям эстонской столицы на грядущих муниципальных выборах о том, почему люди из партии «четырехлистника» не должны иметь какое-либо отношение к власти в нашем городе. Такой недострой в центре города, характерный для какого-нибудь Северного Кипра, но не для европейской столицы, смотрится куда более наглядно, чем эфемерные новости о торговле влиянием Михаила Корба, что к жизни обычного человека, будем честны, никакого отношения не имеет.
От коррупции есть прямой эффект, и набережная Адмиралтейской гавани в Старом порту Таллинна - это именно он и есть. Хотите, чтобы Таллинн выглядел как этот недострой, голосуйте за партию Porto Franco! Это был бы самый честный лозунг центристов на предстоящих выборах.
Опора на популизм
Другое дело, что все думающие люди из Центристской партии ушли, а избиратели с аналогичной характеристикой от этой партии уже открестились. Отрицательный отбор сделал свое дело, и партия сейчас представляет главным образом не самого прихотливого в политике жителя Эстонии, а руководят партией откровенные популисты и лицемеры, использующие любые приемы для поддержания той популярности, которая есть у них сейчас.
Те, на кого сейчас опирается поддержка Центристской партии, даже после всех последних новостей просто проигнорируют выпады других партий в сторону центристов. Таких людей устраивает даже коррупция, ведь с их точки зрения, воруют все, так почему нужно быть против только тех, кого на воровстве поймали.
Зато тот же Кылварт и Чаплыгин умело используют образ «рубаха-парней», который импонирует этим людям куда больше, чем ответственный политик в галстуке, а то, что они делают скидки своим друзьям, ну так, с точки зрения центристского электората, это не зазорно, ведь «кто так не делает». К сожалению, в Таллинне мыслящих похожим образом людей все еще достаточно много, в силу чего центристы пользуются большой популярностью, поэтому самый действенным способом противодействия будет лишить государственного финансирования эту партию.
Штраф в миллион евро - это много. Для понимания, за четвертый квартал прошлого года центристы получили 203 055 евро от государства, 9271 евро - из частных пожертвований и - 7542 евро от членских взносов. То есть по очень грубым подсчетам, для уплаты штрафа центристам понадобится все их финансирование, что ставит их в крайне неудобное положение, когда прямо на носу муниципальные выборы. В случае приостановки права голоса для граждан РФ центристы также потеряют еще и существенную часть своих избирателей и я бы сказал, что эти выборы покажут, возможным ли будет существование Центристской партии в принципе.
Новых идей не имеется
Никаких новых идей, кроме паразитирования на теме «как при нас было хорошо», эта партия предложить не может. Нытье про предательство бывших коллег по коалиции и членов партии уже не находит отклика в сердцах людей, так что приходится идти на самые абсурдные махинации.
Например, компенсация жителям Таллинна автоналога. Раньше, когда центристы были у власти, они все поголовно были «за экологию»: за развитие городской мобильности за счет улучшения общественного транспорта, за велодорожки и прочее. Теперь же они говорят прямо: житель Таллинна не должен беспокоиться о расходах на машину, мы обещаем все заплатить.
Ради голосов они готовы пойти даже против своего же собственного проекта трамвая в Пельгуранде, и обвинить действующую мэрию Таллинна в том, что делала и чего не делала мэрия самого же Кылварта, и, что самое забавное, многие реально ведутся на подобные манипуляции. Проект трамвая в Пельгуранде в том виде, в каком он есть сейчас, появился именно при мэрии Центристской партии. Статья на официальном сайте Таллинна от сентября 2023 года, где присутствует нынешний вариант линии через улицу Пухангу, не даст соврать.
Но вот экс-старейшине Пыхья-Таллинна дали команду бегать по пабликам со своим критичным мнением в сторону планирующейся трамвайной линии. Почему-то Мануэле Пихлап мнение жителей улицы Пухангу стало интересно только сейчас, а не когда ее партия была у власти. Петиция за пересмотр трамвайной ветки двое суток не смогла набрать и половины от требуемого на Rahvaalgatus, что говорит о многом.
Расследование расходов Nordica и Rail Baltica, противостояние закрытию сланцевой и внедрению зеленой энергетики - все это ставят центристы в свои заслуги. На таком дешевом популизме Центристская партия пытается удержаться на плаву, однако все ее действия последнего года выглядят скорее как игра оркестра на тонущем «Титанике». Итог давно всем известен, и в связи с этим особенно жалкими выглядят попытки главного инфлюенсера самой старой партии Эстонии наскрести немного денег со своей аудитории на оплату штрафа, при том что этот инфлюенсер сам постоянно говорит, какие все в Эстонии нищие.