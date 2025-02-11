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Латвийские власти не исключают диверсии при повреждении кабеля связи в Балтийском море

Перевод: Сергей Светлов
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На переднем плане - судно береговой охраны Швеции, на заднем плане - грузовое судно Vezhen.
На переднем плане - судно береговой охраны Швеции, на заднем плане - грузовое судно Vezhen. Фото: JOHAN NILSSON / TT / Reuters / Scanpix

Латвийские официальные лица не отвергли возможность того, что повреждение оптоволоконного кабеля Латвийского национального центра радио и телевидения (LVRTC) в конце января могло быть диверсией.

Латвийская полиция продолжает расследование возможности умышленного повреждения кабеля Латвийского национального центра радио и телевидения (LVRTC) в Балтийском море, заявил глава полиции Армандс Рукс вчера в утреннем эфире Латвийского телевидения.

Это отличается от позиции шведской прокуратуры, которая 3 февраля заявила об исключении диверсии и освободила задержанное судно под мальтийским флагом Vezhen.

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