Латвийские власти не исключают диверсии при повреждении кабеля связи в Балтийском море

На переднем плане - судно береговой охраны Швеции, на заднем плане - грузовое судно Vezhen.

Латвийские официальные лица не отвергли возможность того, что повреждение оптоволоконного кабеля Латвийского национального центра радио и телевидения (LVRTC) в конце января могло быть диверсией.