Латвийские официальные лица не отвергли возможность того, что повреждение оптоволоконного кабеля Латвийского национального центра радио и телевидения (LVRTC) в конце января могло быть диверсией.
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Латвийские власти не исключают диверсии при повреждении кабеля связи в Балтийском море
Латвийская полиция продолжает расследование возможности умышленного повреждения кабеля Латвийского национального центра радио и телевидения (LVRTC) в Балтийском море, заявил глава полиции Армандс Рукс вчера в утреннем эфире Латвийского телевидения.