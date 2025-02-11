Женщины с высоким уровнем тестостерона будут приравнены к трансгендерам

До 5 марта будут проводиться консультации - World Athletics также планирует ввести и гендерные тесты. Новые требования могут вступить в силу в конце марта.

Напомним, что в 2023 году World Athletics запретила соревноваться на своих турнирах трансгендерным женщинам, завершившим переход после полового созревания. Раньше спортсменкам с нарушениями полового развития (DSD) (Таким, как, например, спортсменка Кастер Семеня) требовалось снижать уровень тестостерона в течение двух лет, чтобы соревноваться на дистанциях от 400 до 1500 метров.

Планируется, что новые требования будут касаться не только трансгендерных спортсменов, но и спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Также спортсменки будут сдавать анализ для проверки на наличие мужской хромосомы.