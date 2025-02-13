П.И. Филимонов Тихо умирающая книга и особенности литературы на русском языке в Эстонии

Мертворожденная, но просуществовавшая семьдесят четыре зомбифицированных года страна Советский Союз придумала про себя миф, что она - самая читающая страна в мире. Эта страна вообще придумывала про себя много мифов, и некоторые из них плотно засели в сознании граждан, так или иначе из этой страны вылупившихся.

А это все еще значительная часть даже населения Эстонии, например. Отношение к книгам, независимо от языка их написания и прочтения, в остальном мире стремительно менялось, литература десакрализировалась, и только в отдельно существующей за железным занавесом светелке продолжали меряться с воображаемыми врагами начитанностью. Отсюда, как мне кажется, и некая двойственность в отношении к этому вопросу, в том числе, и в Эстонии, среди ее эстоноязычных и русскоязычных жителей.

Кто и зачем продолжает писать книги сейчас, когда это не сильно (объективно говоря) кому-то нужно, когда мир давным-давно перестал быть литературоцентричным?

Мне кажется, что это происходит по инерции, что люди, раз уверовавшие в силу печатного слова, в этой своей вере бывают довольно фанатичны, даже если где-то внутри себя и понимают всю смехотворность своих воззрений, вот и продолжают с упорством обреченных долбить в одну точку - просто потому, что многие из них (как вот хоть я, к примеру) не умеют ничего другого.