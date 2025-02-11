Заявления спецпредставителя США Келлогга и других представителей правительства подтверждают, что работа над планом ведется активно. Однако пока нельзя утверждать, что основные компоненты предложений окончательно определены, и в СМИ по-прежнему в основном появляются спекуляции.

Проблемы с мобилизацией в Украине привели к уступкам президента Зеленского по вопросу призыва мужчин младше 25 лет. Он активно работает над пакетом социальных гарантий для граждан в возрасте 18-24 лет. Военные и, вероятно, члены правительства оказали давление на президента, и в ближайшее время может быть начата мобилизация этой возрастной группы.

Из-за приостановки призыва в начале войны в Украине за три года сформировалась значительная группа граждан, не прошедших военную подготовку, и создание резервных подразделений из них потребует дополнительного времени.

Ракетные удары российской тактической авиации с кассетными бомбами в приграничных районах Украины участились, а атаки на населенные пункты стали еще более активными. 9 февраля вечером были атакованы поселки Краматорск и Константиновка, в результате чего пострадали 17 человек. Вчера был нанесен удар по одному из поселков в Запорожской области, в ходе которого один человек погиб. Все эти атаки были на жилые дома.

Ситуация на фронте

Активность атак российской армии на всех участках фронта немного возросла вчера. Тактическая авиация активно использует кассетные бомбы для ударов по позициям Украины.

На Курском направлении российская армия продолжает активные атаки. Есть сообщения о продвижении российских позиций в двух точках, но это требует дополнительного подтверждения. Российское командование постоянно распространяет ложные сообщения о продвижении своих войск в этом районе.

На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои. В районах Купянска и Лимана идут обычные оборонительные бои, которые не приносят успеха. На Сиверском направлении российские войска вновь пытались захватить позиции Украины, но безуспешно.

В районе Бахмута продолжаются позиционные бои в городе Часов Яр и его окрестностях. В городе Торецк российская армия продолжила интенсивные атаки. В целом в этом районе больших изменений в расположении войск не произошло.

На направлении Покровска активность российской армии немного возросла. Основной ударный коридор остается на южной окраине города, в западном направлении, с целью окружить Покровск. Однако вчера российские войска не достигли значительного продвижения в этом направлении.

Постепенно увеличивается интенсивность атак российской армии на юго-западе Донецка. Украинские войска успешно удерживают позиции на плацдарме на западной окраине Курахова, в то время как на других участках фронта российские войска не добились успеха.

На южном фронте российская армия действовала слабо.