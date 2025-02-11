Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов

По полученным данным, главным претендентом на победу является английский «Ливерпуль», чьи шансы оцениваются в 24,6%.

Следом за ними «Барселона» (9,5%), «ПСЖ» (6,3%), «Реал» (4,4%), «Атлетико» (3,9%), «Байер» (3,7%), «Аталанта» (3,5%) и «Манчестер Сити» (3,2%).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в ⅛ финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Напрямую в ⅛ финала вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

