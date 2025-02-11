Традиционный обед с участием лидеров общественного мнения, организованный Postimees в этом году, проходил во вторник, 11 февраля, в отеле Radisson Collection Hotels в Таллинне. Тема мероприятия звучала так: «Штормовое предупреждение или хождение по тонкому льду».
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Лидером общественного мнения 2024 года по версии Postimees признана Эне-Маргит Тийт
Основными докладчиками на обеде были государственный чиновник и дипломат Йонатан Всевиов и медиаэксперт Рауль Ребане.
На обеде лидеров мнений по традиции также вручают самые важные награды фонда Postimees - определяются лидер общественного мнения, молодой журналист года и обладатель премии имени Яана Тыниссона в области журналистики.
Лидером общественного мнения 2024 года по версии Postimees была названа математик Эне-Маргит Тийт. Тийт - основательница учебного направления математической статистики в Эстонии.
Премия имени Яана Тыниссона в области журналистики была присуждена редактору мнений Postimees Аго Раудсеппу.
Титула «Молодой журналист года» была удостоена журналистка Postimees Александра Саарнийт. В числе трех номинантов на эту премию была и журналистка Rus.Postimees Анита Авакова.
Postimees вел прямую онлайн-трансляцию мероприятия.