ФОТО, ВИДЕО Лидером общественного мнения 2024 года по версии Postimees признана Эне-Маргит Тийт

Основными докладчиками на обеде были государственный чиновник и дипломат Йонатан Всевиов и медиаэксперт Рауль Ребане.

На обеде лидеров мнений по традиции также вручают самые важные награды фонда Postimees - определяются лидер общественного мнения, молодой журналист года и обладатель премии имени Яана Тыниссона в области журналистики.

Лидером общественного мнения 2024 года по версии Postimees была названа математик Эне-Маргит Тийт. Тийт - основательница учебного направления математической статистики в Эстонии.

Премия имени Яана Тыниссона в области журналистики была присуждена редактору мнений Postimees Аго Раудсеппу.

Титула «Молодой журналист года» была удостоена журналистка Postimees Александра Саарнийт. В числе трех номинантов на эту премию была и журналистка Rus.Postimees Анита Авакова.

Postimees вел прямую онлайн-трансляцию мероприятия.