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Прямая трансляция с обеда лидеров общественного мнения: смотрите, кто пришел

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Традиционный обед с участием лидеров общественного мнения, организованный Postimees в этом году, проходит во вторник, 11 февраля, в отеле Radisson Collection Hotels в Таллинне. Тема мероприятия - «Штормовое предупреждение или хождение по тонкому льду».

Основные докладчики на обеде - государственный чиновник и дипломат Йонатан Всевиов и медиаэксперт Рауль Ребане.

На обеде лидеров мнений также вручают самые важные награды фонда Postimees - лидер общественного мнения, молодой журналист года и премия имени Яана Тыниссона в области журналистики.

Postimees ведет прямую онлайн-трансляцию.

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