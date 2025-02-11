Традиционный обед с участием лидеров общественного мнения, организованный Postimees в этом году, проходит во вторник, 11 февраля, в отеле Radisson Collection Hotels в Таллинне. Тема мероприятия - «Штормовое предупреждение или хождение по тонкому льду».
Прямая трансляция с обеда лидеров общественного мнения: смотрите, кто пришел
Основные докладчики на обеде - государственный чиновник и дипломат Йонатан Всевиов и медиаэксперт Рауль Ребане.
На обеде лидеров мнений также вручают самые важные награды фонда Postimees - лидер общественного мнения, молодой журналист года и премия имени Яана Тыниссона в области журналистики.
Postimees ведет прямую онлайн-трансляцию.