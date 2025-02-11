Украинская элита не верит, что президент США Дональд Трамп сможет остановить агрессию России. Киев готовится к дальнейшему продвижению российской армии.
POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Окно возможностей для завершения войны останется открытым до тех пор, пока Трампу не надоест (2)
Окно возможностей для завершения войны сейчас вроде бы существует. Этого хотят украинцы и Трамп, возможно, даже Китай. Ключевой вопрос: хочет ли этого президент России Владимир Путин?
На прошлой неделе Postimees поговорил в Киеве и на фронте с представителями украинской политической и военной элиты. Никто из них не верит, что Путин заинтересован в мирных переговорах, и никто не видит реального способа, которым Трамп мог бы убедить его пойти на мир.
В то же время один из осведомленных источников в правительстве Киева признал, что ни Трамп, ни его представители пока не раскрыли Украине конкретные детали своего плана по прекращению войны.
Чтобы Путин согласился на переговоры, он должен понять, что больше не в состоянии достичь своих целей в Украине, а его армия оказалась в безвыходном положении. Однако пока такой ситуации нет, и в ближайшее время она вряд ли возникнет. Собеседники Postimees в Украине были убеждены, что Путин по-прежнему делает всё возможное, чтобы уничтожить Украину как независимое государство.
«Если для России мир окажется хуже, чем ситуация до начала войны, то какой смысл его заключать? Какой тогда вообще был смысл начинать эту войну с точки зрения Путина?» - сказал один из киевских чиновников.
Украина не доверяет обещаниям Запада
Командиры украинских подразделений, с которыми говорил Postimees, выразились еще прямолинейнее. «С военной точки зрения условий для мира нет, - заявил высокопоставленный военный чиновник в Киеве. - Если и будет пауза или перемирие, то только на короткое время».
«Их военная машина набрала обороты, и они продвигаются вперед. Зачем им переговоры? - сказал командир подразделения, сражающегося в Донецкой области. - Мир нужен нам».
«Я не верю, что война закончится даже через два года или даже пять лет, - оценил ситуацию старший офицер штаба на одном из участков фронта. - Я боюсь, что моему сыну, которому сейчас девять лет, тоже придется воевать».
В Украине считают, что Россию нужно принудить к переговорам. Для этого Украина прежде всего должна остановить продвижение российской армии и стабилизировать фронт. Запад, в частности США, должен увеличить поставки оружия. В первую очередь необходимы дополнительные снаряды и ракеты, чтобы хотя бы на один-два месяца оказать мощное давление на уязвимые точки российской армии и нанести серьезный ущерб российской экономике.
Готов ли Трамп поднять ставки, увеличив поставки нового вооружения? «Трамп не хочет тратить деньги на поддержку Украины», - заявил один из источников в киевском правительстве. По его словам, на протяжении всей войны США предоставляли Украине помощь ровно в том объеме, который позволял ей продолжать борьбу и не потерпеть поражение. Он также подчеркнул, что Киев прекрасно понимает: ни США, ни другие союзники не обязаны поставлять Украине оружие, и именно поэтому Украина очень благодарна за предоставленную помощь.
Как долго еще возможны переговоры о мире? «Пока Трампу это не надоест», - честно признался тот же правительственный источник. Он добавил, что для Украины ситуация была бы гораздо сложнее, если бы США не вывели свои войска из Афганистана летом 2021 года. Логика в том, что США не могут позволить себе два геополитических поражения одновременно.
Сейчас Украине мир нужен гораздо больше, чем России. Несмотря на поддержку Запада, у Украины более серьезные проблемы с ресурсами. Если бы условия были хотя бы отдаленно приемлемыми, президент Владимир Зеленский подписал бы мирное соглашение. В этом уверены сразу несколько источников, с которыми беседовал Postimees.
Самые важные условия для Украины: сохранение суверенитета, наличие сильной и боеспособной армии, а также сохранения курса на Запад. Вопрос сокращения армии для украинцев вообще не стоит. Что касается территорий и других условий, о них можно вести переговоры.
Чем дольше война продолжается в нынешних условиях, тем больше территории Украина теряет на востоке
«Что важнее: сохранить государство и вооруженные силы, но потерять часть территории, или пожертвовать армией ради удержания территорий? А что потом?» - сформулировал дилемму один из украинских оборонных чиновников.
Некоторые представители украинской элиты неожиданно признались, что не верят в западные гарантии: даже если они будут закреплены на бумаге и подписаны. Более того, они не считают надежной защитой даже членство в НАТО. В Украине нет единого мнения о том, что 5-ая статья устава НАТО действительно сработает. Политические договоренности всегда можно обойти, что наглядно показал Будапештский меморандум 1994 года, когда Запад заставил Украину отказаться от ядерного оружия.
«Лучшая гарантия - это сильная украинская армия». Эту мысль часто повторяли собеседники Postimees из политической и военной элиты. Одни добавляли, что важны еще и западное оружие, другие - что нужна крепкая экономика. Все сходились в одном: если Украина получит достаточно оружия и финансовой помощи от Запада, она сможет защитить себя самостоятельно.
«Достаточно» означает, что Украина получит все вооружение, о котором просит, а не только часть из того, что Запад сам же и обещал. Из обещанных систем ПВО Украина получила меньше половины, а бронированной техники - еще меньше.
Сообщения от новой администрации США кажутся Киеву довольно странными, особенно недавний намек команды Трампа на то, что в этом году в Украине обязательно нужно провести выборы.
Источник, тесно связанный с командой Зеленского, в разговоре с Postimees интерпретировал это как желание США сместить Зеленского. По словам собеседника издания, в Белом доме украинского президента считают слишком упрямым и неудобным для ведения мирных переговоров: «Что бы ни говорили, сейчас для Украины многое зависит от Зеленского. Он тверд в своих решениях. Если бы победа зависела только от силы воли, мы бы уже давно выиграли. Зеленский полностью предан этой цели. Но, к сожалению, одной решимости недостаточно».
Ситуация на фронте для Украины сейчас стабильно тяжелая. В каком-то смысле уже достижение то, что, несмотря ни на что, в течение трех лет войну удалось удерживать в более-менее тех же регионах. То, что украинская армия держится, - сейчас самая лучшая новость для страны.
Существует реальная угроза, что в этом году война может распространиться на новую область восточной Украины, Днепропетровскую, последнюю перед рекой Днепр.
Если не будет достигнуто перемирие или мирное соглашение, то, по мнению украинских политиков и военных, возможен сценарий, при котором российская армия полностью захватит Донецкую область, а украинские войска начнут постепенно отступать к Днепру. Чем дольше война продолжается в нынешних условиях, тем больше территории Украина теряет на востоке.
Самая критическая ситуация на фронте сейчас в западной части Донецкой области, в районе агломерации Покровск-Мирноград. За Покровском начинается уже Днепропетровская область. В ста километрах к западу от Покровска находится важный для Украины центр военной промышленности - Павлоград. Например, там расположен крупный химический завод, который производит практически всю взрывчатку в стране.
Главная проблема - не пятая колонна, а идиоты
Один украинский политик, пожелавший остаться анонимным, заявил, что если мир не будет достигнут, то в перспективе двух-трех лет Украина вполне может потерять свой суверенитет. Такого же мнения придерживаются и некоторые украинские офицеры.
«Европе пора всерьез задуматься об этом, потому что, если Украины не станет, мира в Европе тоже не будет», - сказал украинский полковник, который уже три года воюет в Донецкой области.
По словам киевского политика, рассуждавшего об угрозе потери независимости, он не верит, что Россия сможет захватить Львов или даже Киев. Однако, по его мнению, существует опасность, что украинское общество постепенно окажется под влиянием России.
Кремль уже сумел расколоть общество с помощью информационных операций, посеяв раздор между обычными украинцами и украинской армией. Об этом свидетельствуют случаи неповиновения мобилизации, нападения и убийства сотрудников военкоматов.
Россия может добиться успеха с помощью простого послания: «Кто заставил нас убивать друг друга? Кто в этом виноват? Запад! Кто наш истинный общий враг? Запад!».
«И многие в это поверят, в том числе те, кто сейчас сражается», - предостерег украинский политик. Специально для Эстонии он добавил: «Больше, чем пятой колонны, стоит опасаться идиотов. Война показала, что главную угрозу представляют не пророссийские силы, а свои собственные идиоты».
Весной усилятся атаки «шахедов»
Россия намерена нарастить воздушные удары по Украине с использованием ударных дронов типа «шахед», сообщили Postimees источники в Киеве.
Если сейчас Россия атакует Украину по ночам примерно 80-100, а иногда и 150 дронами типа «шахед», то, по прогнозам, весной число таких ударов за одну ночь может вырасти в несколько раз.
И без того истощенная украинская система ПВО должна быть готова к атакам как минимум 300-400 дронов за одну ночь. Для сравнения: два года назад, в марте 2023 года, Россия выпустила по Украине чуть более 300 беспилотников за весь месяц.
Это однозначно приведет к усилению террора против мирного населения Украины, поскольку «шахеды» чаще всего поражают гражданские объекты. «Цель - заставить гражданских лиц вынудить Украину капитулировать», - заявил осведомленный источник.