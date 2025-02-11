«Достаточно» означает, что Украина получит все вооружение, о котором просит, а не только часть из того, что Запад сам же и обещал. Из обещанных систем ПВО Украина получила меньше половины, а бронированной техники - еще меньше.

Сообщения от новой администрации США кажутся Киеву довольно странными, особенно недавний намек команды Трампа на то, что в этом году в Украине обязательно нужно провести выборы.

Источник, тесно связанный с командой Зеленского, в разговоре с Postimees интерпретировал это как желание США сместить Зеленского. По словам собеседника издания, в Белом доме украинского президента считают слишком упрямым и неудобным для ведения мирных переговоров: «Что бы ни говорили, сейчас для Украины многое зависит от Зеленского. Он тверд в своих решениях. Если бы победа зависела только от силы воли, мы бы уже давно выиграли. Зеленский полностью предан этой цели. Но, к сожалению, одной решимости недостаточно».

Ситуация на фронте для Украины сейчас стабильно тяжелая. В каком-то смысле уже достижение то, что, несмотря ни на что, в течение трех лет войну удалось удерживать в более-менее тех же регионах. То, что украинская армия держится, - сейчас самая лучшая новость для страны.

Существует реальная угроза, что в этом году война может распространиться на новую область восточной Украины, Днепропетровскую, последнюю перед рекой Днепр.