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ВИДЕО Член EKRE пренебрегает правилами дорожного движения: «Ну что поделать, танк тоже стреляет по цели, двигаясь»

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Андэро Пыллу занимается посторонними делами за рулем.
Андэро Пыллу занимается посторонними делами за рулем. Фото: Kuvatõmmis Andero Põllu Fbst

Представитель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в волостном собрании Вяйке-Маарья, бывший сапер и учитель, член Кайтселийта и отец шестерых детей Андеро Пыллу активно выступает против ветряных генераторов. Борьба против ветряков могла бы закончиться гибелью нескольких человек.

В конце прошлой недели Пыллу выложил в социальные сети видео, на котором он снимает ветряки вдоль шоссе Таллинн-Нарва. Снимать ветряки, конечно, не запрещено, если только это не происходит за рулём машины, движущейся на большой скорости.

На этот момент обратили внимание пользователи Facebook в комментариях под постом, на что политик ответил: «Ну что поделать, танк тоже стреляет по цели, двигаясь».

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