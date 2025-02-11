Представитель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в волостном собрании Вяйке-Маарья, бывший сапер и учитель, член Кайтселийта и отец шестерых детей Андеро Пыллу активно выступает против ветряных генераторов. Борьба против ветряков могла бы закончиться гибелью нескольких человек.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Член EKRE пренебрегает правилами дорожного движения: «Ну что поделать, танк тоже стреляет по цели, двигаясь»
В конце прошлой недели Пыллу выложил в социальные сети видео, на котором он снимает ветряки вдоль шоссе Таллинн-Нарва. Снимать ветряки, конечно, не запрещено, если только это не происходит за рулём машины, движущейся на большой скорости.