В Европейском союзе снова было сделано предложение запретить дровяные печи, но Чехия выступила с возражениями. По мнению Министерства климата Эстонии, это предложение не пройдет.
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В ЕС есть идея запретить дровяные печи, у Эстонии пока официальной позиции по этому вопросу нет
Издание Euractiv пишет, что ознакомилось с юридическим планом Еврокомиссии, которая хочет запретить кухонные дровяные плиты и дровяные обогревательные устройства уже в 2027 году. Поскольку Чехия и другие страны Восточной Европы категорически против этой идеи, новый законопроект застрял в коридорах Брюсселя. Это далеко не первая и не единственная подобная идея в Европе.