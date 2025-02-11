В ЕС есть идея запретить дровяные печи, у Эстонии пока официальной позиции по этому вопросу нет

Издание Euractiv пишет, что ознакомилось с юридическим планом Еврокомиссии, которая хочет запретить кухонные дровяные плиты и дровяные обогревательные устройства уже в 2027 году. Поскольку Чехия и другие страны Восточной Европы категорически против этой идеи, новый законопроект застрял в коридорах Брюсселя. Это далеко не первая и не единственная подобная идея в Европе.