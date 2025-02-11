Вт, 11.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

В ЕС есть идея запретить дровяные печи, у Эстонии пока официальной позиции по этому вопросу нет

Перевод: Павел Соболев
Copy
Старая дровяная печь.
Старая дровяная печь. Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В Европейском союзе снова было сделано предложение запретить дровяные печи, но Чехия выступила с возражениями. По мнению Министерства климата Эстонии, это предложение не пройдет.

Издание Euractiv пишет, что ознакомилось с юридическим планом Еврокомиссии, которая хочет запретить кухонные дровяные плиты и дровяные обогревательные устройства уже в 2027 году. Поскольку Чехия и другие страны Восточной Европы категорически против этой идеи, новый законопроект застрял в коридорах Брюсселя. Это далеко не первая и не единственная подобная идея в Европе.

Крупнейшая политическая сила в Брюсселе, Европейская народная партия (ЕНП), категорически отвергла это предложение. «Для нас биомасса является важной частью плана энергетического перехода, особенно в сельской местности», - сказал Питер Лизе, глава ЕНП. Чехи в Европейском парламенте выразили большое недовольство новым законом, отметив, что такой план затронет десятки миллионов людей в Европе.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх