Итальянцы объяснили появление Большунова на соревнованиях

«Понятно, что могут возникнуть опасения по поводу такого деликатного вопроса, как конфликт в Украине. Однако в спортивном контексте мы должны осознавать разницу между взглядами спортсменов и политическими взглядами», - заявили организаторы соревнований, подчеркнув, что необходимо осознавать разницу между взглядами спортсменов и политикой.