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Итальянцы объяснили появление Большунова на соревнованиях

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Александр Большунов.
Александр Большунов. Фото: KIMMO BRANDT

Накануне стало известно, что российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, несмотря на все санкции, допущен к лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Новость вызвала шок, организаторы поспешили оправдаться.

«Понятно, что могут возникнуть опасения по поводу такого деликатного вопроса, как конфликт в Украине. Однако в спортивном контексте мы должны осознавать разницу между взглядами спортсменов и политическими взглядами», - заявили организаторы соревнований, подчеркнув, что необходимо осознавать разницу между взглядами спортсменов и политикой.

По словам организаторов, спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания, которые сейчас «необходимы как никогда».

Стоит отметить, что Большунов будет выступать под российским флагом, при этом команда Moonlight Classic подтвердила свое решение дистанцироваться от «любой политической полемики».

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