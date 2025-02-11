Накануне стало известно, что российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, несмотря на все санкции, допущен к лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Новость вызвала шок, организаторы поспешили оправдаться.
Итальянцы объяснили появление Большунова на соревнованиях
«Понятно, что могут возникнуть опасения по поводу такого деликатного вопроса, как конфликт в Украине. Однако в спортивном контексте мы должны осознавать разницу между взглядами спортсменов и политическими взглядами», - заявили организаторы соревнований, подчеркнув, что необходимо осознавать разницу между взглядами спортсменов и политикой.
По словам организаторов, спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания, которые сейчас «необходимы как никогда».
Стоит отметить, что Большунов будет выступать под российским флагом, при этом команда Moonlight Classic подтвердила свое решение дистанцироваться от «любой политической полемики».