Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об изъятой советской символике на российско-эстонской границе, а также о краже 1100 литров дизельного топлива. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшемся автомобиле и о ДТП с участием двух автомобилей и автобуса.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Изъятая на границе советская символика, кража 1100 литров топлива, загоревшийся автомобиль
Насилие
В волости Йыэляхтме между двумя мужчинами, 41 и 52 лет, произошел словесный конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 41-летний ударил своего оппонента в лицо.
7 февраля вечером неизвестный избил 25-летнюю женщину возле банкомата на улице Лаада в Раквере. Скорая помощь отвезла женщину в больницу для медицинского осмотра.
В ночь на 8 февраля в Йыхви 39-летний мужчина во время ссоры избил свою сожительницу. Полицейские задержали нападавшего.
8 февраля в ночном клубе в центре города 31-летний мужчина избил 41-летнего.
Вечером 8 февраля на улице Яама в волости Кохила возле железнодорожной станции 41-летний мужчина ударил бутылкой 46-летнюю женщину. Женщина была доставлена в больницу для медицинского осмотра. Нападавший также был направлен в больницу для медицинского обследования.
В тот же день в Ласнамяэ 64-летний мужчина неоднократно ударил свою супругу и оскорблял ее словесно. Полицейские задержали нападавшего и доставили его в центр временного содержания.
Также 8 февраля поступило сообщение о нападении на 55-летнего мужчину на улице Татари в Кесклинне, где трое неизвестных нанесли ему телесные повреждения.
9 февраля в Ласнамяэ мужчина избил своего 57-летнего брата.
В ночь на 9 февраля в волости Тойла 37-летний мужчина избил женщину. Полицейские задержали злоумышленника.
Утром 10 февраля в Нарве 50-летний мужчина нанес телесные повреждения женщине. Полицейские задержали его.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В период с 26 января по 9 февраля из квартиры на улице Сяэсе в городе Тамсалу были похищены два комплекта компьютеров, телевизор, кондиционер и наличные. Предварительный ущерб составляет 3000 евро.
Полиция получила сообщение о краже в период с 6 по 7 февраля. В деревне Ворну волости Алутагузе из экскаватора было похищено около 300 литров топлива. Ущерб оценивается в 400 евро.
В период с 7 по 8 февраля на улице Рягавере в Раквере из грузовиков было украдено около 1100 литров дизельного топлива. Ущерб оценивается примерно в 1200 евро.
В период с 9 по 10 февраля на улице Тулевику в Раквере была украдена дополнительная дальняя фара с легкового автомобиля, припаркованного перед многоквартирным домом. Предварительный ущерб составляет 350 евро.
Мошенничество
В Ласнамяэ 70-летней женщине позвонили якобы от службы безопасности банка SEB, после чего она несколько раз ввела свои коды PIN1 и PIN2. Позже женщина обнаружила, что на ее имя был оформлен кредитный договор, а деньги переведены на чужие банковские счета. Первоначальный ущерб от мошенничества составляет 2500 евро.
В Ласнамяэ 73-летней женщине позвонили от имени Telia. Женщина заподозрила мошенничество и прервала звонок. Однако вскоре ей позвонили якобы из банка, после чего она снова несколько раз подтвердила коды PIN1 и PIN2. Ущерб составил 2500 евро.
74-летний мужчина, проживающий в центре города, сообщил полиции, что ему позвонили якобы от имени Swedbank, после чего он, следуя инструкциям мошенников, перевел деньги на неизвестный счет в банке Coop. Сумма ущерба составила 14 000 евро.
61-летний житель Пыхья-Таллинна рассказал полиции, что ему поступили звонки от имени Eesti Energia, банка и полиции. Во время разговоров он несколько раз подтвердил свои коды SmartID PIN1 и PIN2. Позже он обнаружил, что с его счета была переведена сумма в размере 3500 евро.
Житель Мустамяэ, 51-летний мужчина, сообщил полиции, что в конце прошлого месяца получил на платформе Binance сообщение с кодом для входа и рекомендацией позвонить по номеру (+372) 689 8996 в случае подозрений. Мужчина позвонил, так как сам не пытался войти в свой аккаунт. Во время разговора ему сообщили, что необходимо перевести средства из его кошелька на другой счет. Размер нанесенного ущерба уточняется.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан Израиля, двух граждан Китая, одного гражданина Молдовы, одного гражданина Узбекистана, одного гражданина России, одного гражданина Южной Кореи и одного гражданина Таджикистана.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы и двух граждан Украины.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
7 февраля на погранпункт «Лухамаа» на въезд в страну прибыл автомобиль Hummer с американскими номерами. Водитель предъявил пограничникам поддельные водительские права. Документ был изъят, после чего водитель заказал эвакуатор для транспортировки автомобиля для дальнейшего движения.
7 февраля на погранпункте «Нарва» прибыл гражданин Италии, у которого при осмотре вещей были обнаружены три значка с советской символикой. Человеку объяснили, что такая символика запрещена на территории Эстонии. После этого он добровольно отказался от предметов и продолжил свой путь в Эстонию.
7 февраля на погранпункте «Нарва» прибыл другой гражданин Италии, у которого при осмотре вещей были найдены пять значков, два стакана и один брелок с советской символикой. Ему также разъяснили, что такая символика запрещена в Эстонии. Мужчина согласился отказаться от предметов и продолжил свое путешествие по Эстонии.
8 февраля также на погранпункт «Лухамаа» прибыл автомобиль Volkswagen с казахстанскими номерами. Мужчина, гражданин России, управлявший автомобилем, предъявил пограничнику поддельные документы на транспортное средство. Поддельные документы были изъяты и помещены на хранение в пункте пропуска. Возбуждение уголовного дела было заменено на выплату денежного взноса в доход государства.
9 февраля пограничники на погранпункте «Нарва» при проверке документов на выезд у двух граждан России обнаружили, что они незаконно находились на территории Эстонии в течение трех дней. Им были выданы предписания о выезде из страны, а также наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три месяца и штраф в размере 800 евро каждому.
Пожары
8 февраля в 05:04 спасатели выехали на улицу Ялака в Тарту, где загорелся двигатель легкового автомобиля. Огонь угрожал находившимся рядом транспортным средствам. Горела передняя часть автомобиля, два соседних автомобиля получили термические повреждения. Дальнейшим разбирательством занялась полиция.
8 февраля в 21:22 спасатели выехали на улицу Нельги в волость Виймси, где на строительной площадке горел небольшой модульный дом. На место прибыли спасатели Ласнамяэ и Пирита. На месте происшествия людей не обнаружили, однако в модульном доме горел диван. Спасатели потушили пожар к 22:06. Позже у дома нашли теплый угольный гриль. Возможно, пожар возник из-за использования гриля внутри помещения. Точную причину пожара установит следствие.
9 февраля в 02:37 спасатели получили вызов на улицу А. Пушкина в Нарве, где горел микроавтобус. Пожар был локализован к 02:50. Причина возгорания неизвестна.
9 февраля в 22:43 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем автомобиле Audi на Ыйсмяэ-теэ в Хааберсти. Водитель автомобиля сам пытался потушить возгорание моторного отсека с помощью ручного огнетушителя. На помощь прибыли спасатели Нымме, которые полностью ликвидировали пожар к 23:06. Пострадавших не было.
ДТП
7 февраля в 13:29 поступило сообщение о ДТП в деревне Вана-Выйду в волости Вильянди. Спасатели использовали гидравлический резак, чтобы извлечь пострадавшего из одного из автомобилей. Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи.
7 февраля в 14:10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на Пярнуском шоссе в районе Нымме. В аварии участвовали два легковых автомобиля и городской автобус. Пострадавших не было. Спасатели регулировали движение на месте происшествия до прибытия полиции. После прибытия полицейских поврежденные транспортные средства убрали с дороги, чтобы открыть движение. Автобус смог продолжить путь своим ходом.
7 февраля в 15:48 на улице Кивиыли в поселке Люганузе произошло ДТП. Спасатели регулировали движение на месте аварии с участием двух легковых автомобилей, разлившийся тосол засыпали абсорбентом. Двое детей обогревались в спасательном автомобиле, пока за ними не приехали. Состояние пассажиров проверили медики скорой помощи, госпитализация никому не потребовалась.
8 февраля в 15:28 спасатели выехали на место ДТП на улице Мяннику в Нымме. Столкнулись автомобили Peugeot и Volvo, но, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Спасатели убрали автомобили с дороги и засыпали разлитые масла абсорбентом. Дальнейшим разбирательством занялась полиция и служба уборки улиц.
Прочее
9 февраля в 00:44 поступило сообщение, что в жилом доме на улице Ю. Сютисте-теэ в районе Мустаамяэ в лифте застряли пять человек. Из-за технической неисправности внешняя дверь лифта не открывалась. Поскольку обслуживающая компания могла прислать техника только утром, было принято решение обратиться в Центр тревоги. Спасатели Нымме прибыли на место и открыли дверь лифта. Люди были в порядке.