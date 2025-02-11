СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Изъятая на границе советская символика, кража 1100 литров топлива, загоревшийся автомобиль

61-летний житель Пыхья-Таллинна рассказал полиции, что ему поступили звонки от имени Eesti Energia, банка и полиции. Во время разговоров он несколько раз подтвердил свои коды SmartID PIN1 и PIN2. Позже он обнаружил, что с его счета была переведена сумма в размере 3500 евро.

Житель Мустамяэ, 51-летний мужчина, сообщил полиции, что в конце прошлого месяца получил на платформе Binance сообщение с кодом для входа и рекомендацией позвонить по номеру (+372) 689 8996 в случае подозрений. Мужчина позвонил, так как сам не пытался войти в свой аккаунт. Во время разговора ему сообщили, что необходимо перевести средства из его кошелька на другой счет. Размер нанесенного ущерба уточняется.

Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан Израиля, двух граждан Китая, одного гражданина Молдовы, одного гражданина Узбекистана, одного гражданина России, одного гражданина Южной Кореи и одного гражданина Таджикистана.

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы и двух граждан Украины.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.