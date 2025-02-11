МИД: Россия до сих пор не вернула Эстонии пограничные буи с реки Нарва

«На сегодняшний день Эстония не получила обратно удаленные Россией пограничные буи. Россия и Эстония неоднократно обменивались дипломатическими нотами относительно пограничного инцидента, и Эстония неоднократно предлагала России вернуть снятые буи», - сообщил пресс-скретарь МИД Михкель Тамм.

По его словам, Эстония продолжает дипломатическое общение с Россией с целью сбалансированного и конструктивного урегулирования пограничного инцидента, возвращения снятых Россией буев и создания чистых и безопасных зон судоходства для всех судов на реке Нарва.