Эстония до сих пор не получила обратно пограничные буи, снятые российскими пограничниками с реки Нарва в мае прошлого года.
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МИД: Россия до сих пор не вернула Эстонии пограничные буи с реки Нарва
«На сегодняшний день Эстония не получила обратно удаленные Россией пограничные буи. Россия и Эстония неоднократно обменивались дипломатическими нотами относительно пограничного инцидента, и Эстония неоднократно предлагала России вернуть снятые буи», - сообщил пресс-скретарь МИД Михкель Тамм.