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МИД: Россия до сих пор не вернула Эстонии пограничные буи с реки Нарвы (1)

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23 мая 2024 года, российские пограничники забирают эстонские пограничные буи с реки Нарва.
23 мая 2024 года, российские пограничники забирают эстонские пограничные буи с реки Нарва. Фото: PPA

Эстония до сих пор не получила обратно пограничные буи, снятые российскими пограничниками с реки Нарвы в мае прошлого года.

«На сегодняшний день Эстония не получила обратно удаленные Россией пограничные буи. Россия и Эстония неоднократно обменивались дипломатическими нотами относительно пограничного инцидента, и Эстония неоднократно предлагала России вернуть снятые буи», - сообщил пресс-скретарь МИД Михкель Тамм.

По его словам, Эстония продолжает дипломатическое общение с Россией с целью сбалансированного и конструктивного урегулирования пограничного инцидента, возвращения снятых Россией буев и создания чистых и безопасных зон судоходства для всех судов на реке Нарва.

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