В Москву из Вашингтона прилетел бизнес-джет. СМИ: это от Трампа. Кремль: такой информации нет

«Нет, никакой информации нет. Никаких контактов [со Стивом Уиткоффом] у нас не планируется», - сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). Отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо другие контакты по Украине, пресс-секретарь президента РФ заявил, что «по украинскому урегулированию - ничего».

Российские и украинские телеграм-каналы сообщили, что утром 11 февраля в Москву из Вашингтона прилетел бизнесджет Gulfstream G650ER, он приземлился в аэропорту Внуково. СМИ связали самолет со Стивом Уиткоффом, который занимает пост специального посланника президента США по Ближнему Востоку. Никаких доказательств, что это его самолет, издания не привели.

В Росавиации, в свою очередь, сообщили ТАСС, что в Москву из Вашингтона прилетел самолет, который выполнял «разовый технический рейс в рамках обычной практики гуманитарного взаимодействия».

США занимаются подготовкой мирного плана по урегулированию российско-украинской войны. Разработкой плана занимается специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог.

По данным The Telegraph, Келлог приостановил разработку мирного плана, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО. Агентство Bloomberg утверждает, что Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного плана «в ближайшие недели». Перед этим Келлог собирается встретиться с лидерами стран Европы, а также посетить Киев. При этом Келлог не собирается ехать в Москву, сообщает Bloomberg.