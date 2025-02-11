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Из резервистов будет создано кризисное подразделение полиции по обеспечению внутренней безопасности

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Полицейский. Иллюстративное фото.
Полицейский. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

На этой неделе сотни резервистов Сил обороны, завершивших военную службу в Караульном батальоне военной полиции, получают повестки для участия в недельном тренировочном лагере, который будет организован в июне этого года.

После прохождения повышения квалификации, проводимой Силами обороны и PPA, эти резервисты в будущем войдут в состав кризисного подразделения полиции, задачей которого будет поддержка сотрудников правоохранительных органов в решении внутренних кризисных ситуаций.

«Например, в случае массового миграционного давления одних только ресурсов Департамента полиции и погранохраны в долгосрочной перспективе недостаточно, чтобы перенаправлять массы мигрантов, охранять границу, охранять при необходимости важные объекты и обеспечивать общественный порядок. Создав кризисное подразделение, полиция может быть уверена, что в кризисной или военной ситуации стражей порядка поддержит команда, ориентированная на обеспечение внутренней безопасности, имеющая профессиональную подготовку и оснащение. Тысяча членов команды станут значительной опорной силой для полицейских, работающих на передней линии», - сказал Каспар Кыйв, эксперт по развитию бюро кризисной готовности PPA.

Он добавил, что формирование кризисного подразделения PPA является частью широкой национальной обороны, которая повышает устойчивость и готовность всей Эстонии к кризисным ситуациям. «Поскольку агрессоры часто используют создание внутренних конфликтов как часть предвоенной эскалации, важно наращивать наши возможности не только на внешней границе, но и в обеспечении внутренней безопасности, помимо военной национальной обороны», - добавил Кыйв.

Чтобы обеспечить оптимальный размер и стабильность подразделения, кризисное подразделение в основном будет укомплектовано резервистами, прошедшими подготовку в военной полиции. Кроме того, в состав подразделения могут войти помощники полицейских, если они пройдут соответствующее повышение квалификации. Кризисное подразделение мобилизуется в случае необходимости по решению правительства страны, а район его действия и задачи определяются полицией в связи с острой кризисной ситуацией.

«Перед прямым военным конфликтом агрессор может организовать ряд внутренних инцидентов и напряженность в Эстонии, пытаясь удерживать свою деятельность ниже военного порога. Поэтому крайне важно, чтобы помимо военной обороны страны была сильной и внутренняя безопасность», - заявил подполковник Сил обороны Тынис Вау.

«За прошедшие годы Силы обороны подготовили ряд резервистов по специальности военной полиции, некоторые из которых уже не состоят в резерве быстрого реагирования Сил обороны. Поддержка PPA с помощью навыков и обучения этих мужчин и женщин - это один из способов максимально долго и эффективно использовать обучение и навыки, полученные этими людьми», - добавил Вау.

В течение следующих трех лет планируется организовать еще несколько тренировочных лагерей для последующих резервистов; до конца 2027 года кризисное подразделение полиции численностью в тысячу человек, имеющее специальную подготовку и оборудование, будет обучено, оснащено и готово к боевым задачам.

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