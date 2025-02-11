Из резервистов будет создано кризисное подразделение полиции по обеспечению внутренней безопасности

После прохождения повышения квалификации, проводимой Силами обороны и PPA, эти резервисты в будущем войдут в состав кризисного подразделения полиции, задачей которого будет поддержка сотрудников правоохранительных органов в решении внутренних кризисных ситуаций.

«Например, в случае массового миграционного давления одних только ресурсов Департамента полиции и погранохраны в долгосрочной перспективе недостаточно, чтобы перенаправлять массы мигрантов, охранять границу, охранять при необходимости важные объекты и обеспечивать общественный порядок. Создав кризисное подразделение, полиция может быть уверена, что в кризисной или военной ситуации стражей порядка поддержит команда, ориентированная на обеспечение внутренней безопасности, имеющая профессиональную подготовку и оснащение. Тысяча членов команды станут значительной опорной силой для полицейских, работающих на передней линии», - сказал Каспар Кыйв, эксперт по развитию бюро кризисной готовности PPA.

Он добавил, что формирование кризисного подразделения PPA является частью широкой национальной обороны, которая повышает устойчивость и готовность всей Эстонии к кризисным ситуациям. «Поскольку агрессоры часто используют создание внутренних конфликтов как часть предвоенной эскалации, важно наращивать наши возможности не только на внешней границе, но и в обеспечении внутренней безопасности, помимо военной национальной обороны», - добавил Кыйв.