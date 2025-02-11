Город Таллинн принял план действий по снижению шума, сообщила во вторник пресс-служба Таллиннской горуправы.
Таллинн принял план действий по снижению шума
Города Таллинн подготовил план действий по снижению шума окружающей среды. Согласно закону, город обязан снижать уровень шума в общественных местах, превышающий установленные нормы, чтобы обеспечить здоровую среду для жителей. Также важно, чтобы шум не мешал экономической деятельности.
Постоянный шум от движения транспорта в значительной мере вредит здоровью горожан. В Таллинне от постоянного шума страдает около десяти процентов населения, а с уровнем шума выше нормы сталкиваются почти половина жителей. Согласно исследованию ученых Тартуского университета, в Таллинне могло бы быть на 140 случаев инсульта меньше, а 130 человек не заболели бы ишемической болезнью сердца, если бы средний уровень шума от движения транспорта в городе не превышал 50 децибел (дБ) в сутки.
«Как подтверждают ученые Тартуского университета, Департамент здоровья, архитекторы и предприниматели, шум значительно влияет на здоровье людей. Кроме того, шум от движения транспорта в Таллинне сдерживает развитие бизнеса. Цены на квартиры в Таллинне остаются высокими, если на рынок не выходят новые жилые комплексы, поскольку высокий уровень шума препятствует выдаче разрешений на строительство», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
«Из-за транспортного шума в центре города заявления на выдачу разрешений на строительство отклоняются, маленькие дети не могут спать на улице под окнами, а горожан беспокоит звук ускоряющихся мотоциклов и автомобилей. У городской управы есть решения этих проблем, и мы действуем на основании научных исследований, ориентируясь на опыт других северных городов», - добавил Пере.
В плане по снижению шума подчеркивается, что основным решением проблемы является развитие и поддержка устойчивых способов передвижения: общественного транспорта, передвижения на велосипедах и пешком. Для этого город будет строить более удобные улицы, трамвайные пути и полосы общественного транспорта. Важным аспектом также является защита зеленых зон от шума и улучшение звукоизоляции зданий, чувствительных к шуму.
Публичное обсуждение плана по снижению шума прошло с 9 по 22 декабря 2024 года, в ходе которого было получено почти 70 предложений. Из отзывов стало ясно, что помимо обычного шума от транспорта, многих жителей Таллинна беспокоят мотоциклисты и автолюбители, намеренно создающие шум на городских улицах. Город снова приступит к решению этой проблемы в сотрудничестве с другими ведомствами, поскольку это неприемлемо, чтобы небольшая группа людей могла беспрепятственно мешать тысячам жителей Таллинна.
«План по снижению шума основан на стратегической карте шума 2022 года, которая, в свою очередь, опирается на данные о шумовой ситуации 2019 года. Поскольку за пять лет ситуация с шумом в некоторых местах улучшилась, а в других ухудшилась, есть необходимость обновить карту шума и уточнить решения по снижению шумовых нарушений, - отметил руководитель отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал. - Кроме того, Таллинн планирует испытать новые решения для создания шумозащитных барьеров, разработанные для городского пространства».
В ближайшие годы для снижения уровня шума город усилит сеть общественного транспорта, построит тротуары и сеть выделенных велосипедных дорожек. При планировании города будет учитываться концепция 15-минутного города, чтобы все необходимые для жизни объекты находились рядом с домом, и люди не были вынуждены преодолевать большие расстояния на автомобиле для решения повседневных дел.
По заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в 2026 году будут проведены новые измерения и моделирование шума, на основе которых будет обновлена карта шума. Текущая карта города была составлена в 2022 году. Реализацию плана будет координировать Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
Дополнительная информация: целью плана по снижению шума является защита здоровья жителей Таллинна. Согласно закону, город Таллинн обязан разработать карту шума и предусмотреть нормативные меры по снижению шума, целью которых является защита здоровья жителей города.
В случае с транспортным шумом Таллинн является владельцем источников шума и обязан гарантировать, что на его дорогах не будет превышен нормативный уровень шума. Стратегическую карту шума и план по снижению шума должны разработать все города Европейского союза, в которых проживает не менее 100 000 человек.