Таллинн принял план действий по снижению шума

В плане по снижению шума подчеркивается, что основным решением проблемы является развитие и поддержка устойчивых способов передвижения: общественного транспорта, передвижения на велосипедах и пешком. Для этого город будет строить более удобные улицы, трамвайные пути и полосы общественного транспорта. Важным аспектом также является защита зеленых зон от шума и улучшение звукоизоляции зданий, чувствительных к шуму.

Публичное обсуждение плана по снижению шума прошло с 9 по 22 декабря 2024 года, в ходе которого было получено почти 70 предложений. Из отзывов стало ясно, что помимо обычного шума от транспорта, многих жителей Таллинна беспокоят мотоциклисты и автолюбители, намеренно создающие шум на городских улицах. Город снова приступит к решению этой проблемы в сотрудничестве с другими ведомствами, поскольку это неприемлемо, чтобы небольшая группа людей могла беспрепятственно мешать тысячам жителей Таллинна.

«План по снижению шума основан на стратегической карте шума 2022 года, которая, в свою очередь, опирается на данные о шумовой ситуации 2019 года. Поскольку за пять лет ситуация с шумом в некоторых местах улучшилась, а в других ухудшилась, есть необходимость обновить карту шума и уточнить решения по снижению шумовых нарушений, - отметил руководитель отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал. - Кроме того, Таллинн планирует испытать новые решения для создания шумозащитных барьеров, разработанные для городского пространства».