В воскресенье Postimees писал, что зимний лагерь Сил обороны закончился раньше для нескольких солдат, проходящих службу в Йыхви, поскольку при переправе через реку они получили обморожения. В Силах обороны уточнили, что первоначальное впечатление, будто причиной инцидента стала недостаточная подготовка солдат, не соответствует действительности.
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Силы обороны о неудавшемся зимнем лагере: виноват командир, а не солдаты
«Ответ Сил обороны, опубликованный в конце прошлой недели и из которого можно было заключить, что причиной инцидента на учениях стали недостаточные действия солдат, основывался на докладах, которые в то время были переданы штабу учений. Однако, как выяснилось вчера, эти доклады в некоторых местах содержали неточности и были неполными», - признал командир 1-й пехотной бригады, полковник Тармо Кундла в интервью Postimees.