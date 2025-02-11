Силы обороны о неудавшемся зимнем лагере: виноват командир, а не солдаты

«Ответ Сил обороны, опубликованный в конце прошлой недели и из которого можно было заключить, что причиной инцидента на учениях стали недостаточные действия солдат, основывался на докладах, которые в то время были переданы штабу учений. Однако, как выяснилось вчера, эти доклады в некоторых местах содержали неточности и были неполными», - признал командир 1-й пехотной бригады, полковник Тармо Кундла в интервью Postimees.