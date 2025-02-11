Вт, 11.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Силы обороны о неудавшемся зимнем лагере: виноват командир, а не солдаты

Перевод: Ева Ойжинская
Copy
Зимний лагерь Сил обороны.
Зимний лагерь Сил обороны. Фото: 1. jalaväebrigaadi Facebook

В воскресенье Postimees писал, что зимний лагерь Сил обороны закончился раньше для нескольких солдат, проходящих службу в Йыхви, поскольку при переправе через реку они получили обморожения. В Силах обороны уточнили, что первоначальное впечатление, будто причиной инцидента стала недостаточная подготовка солдат, не соответствует действительности.

«Ответ Сил обороны, опубликованный в конце прошлой недели и из которого можно было заключить, что причиной инцидента на учениях  стали недостаточные действия солдат, основывался на докладах, которые в то время были переданы штабу учений. Однако, как выяснилось вчера, эти доклады в некоторых местах содержали неточности и были неполными», - признал командир 1-й пехотной бригады, полковник Тармо Кундла в интервью Postimees.

Он добавил: «Одной из главных ценностей Сил обороны является честность. Сегодня, после бесед с военнослужащими, которые участвовали в маневре, я считаю единственно правильным признать, что наше описание ситуации, опубликованное в конце прошлой недели, а также объяснение причинно-следственных связей этого инцидента, основывалось на неполной и недостаточной информации».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх