Управа Ласнамяэ раздаст квартирным товариществам 107 государственных флагов

Накануне 107-й годовщины Эстонской Республики управа района Ласнамяэ раздаст квартирным товариществам 107 государственных флагов. Для получения флага необходима предварительная регистрация.

«В наших погодных условиях флаги очень быстро изнашиваются, особенно в Ласнамяэ, где ветра - повседневное явление. Мы хотим, чтобы в государственные праздники Ласнамяэ украшали опрятные государственные флаги, поэтому уже третий год подряд проводим эту акцию», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Опыт предыдущих лет показывает, что даже при условии предварительной регистрации флаги заканчиваются за несколько часов, поэтому старейшина призывает всех заинтересованных в получении флага представителей товариществ поторопиться с регистрацией.

Желающим получить флаг представителям квартирных товариществ следует заполнить регистрационную форму.

Заполнившие форму товарищества смогут бесплатно получить флаги с 17 по 21 февраля в здании управы района Ласнамяэ (Палласти, 54). На месте будет нужно обратиться к сотрудникам инфостола, которые сверят регистрационные данные и выдадут флаг.