МНЕНИЕ Свечи и консервированные супы в этот раз не пригодились

По какой-то причине некоторые из тех, кто был уверен, что ничего страшного не произойдет, все же посчитали нужным начать насмехаться над теми, кто делал запасы, например, в комментариях в интернете. Звучали также обвинения в адрес прессы за якобы нагнетание паники. Однако нет никакого смысла осуждать или стыдить тех, кто пополнил свои запасы на случай чрезвычайной ситуации.

Кризисный запас дома все же стоит иметь. Ведь кто знает, может, вместо злонамеренного диверсанта вмешается сама природа, оставив вас без электричества на несколько дней. К тому же такие запасы обычно не включают вещи и продукты, которые испортятся или станут непригодными уже послезавтра.

Например, если человек на всякий случай заправил полный бак автомобиля на выходные, топливо все равно рано или поздно будет израсходовано в течение будней. И что такого, если к выходным он купил радиоприемник или фонарик на батарейках? Даже если кризиса не случится, фонарик пригодится, когда в подвале перегорит лампочка, а беспроводное радио пригодится на даче или во время похода за грибами.

P.S. Сам автор не стал ничего запасать на выходные. В деревне есть достаточный резерв топлива и колодец, из которого можно добыть воду даже при отключении электричества. Тепло в доме обеспечивают дрова, сложенные в поленницу ещё в начале лета, а в пищу можно употребить припасы, собранные и хранящиеся в погребе. Сухой туалет здесь считается частью привычного быта и неотъемлемым правом, сохранившимся вопреки всем попыткам улучшить санитарные условия.