Мошенники используют для звонков государственный инфотелефон

«Людям звонили с номеров 61247 и +372 600 1247. Последний является официальным длинным номером Государственного инфотелефона. Мошенники также используют приложение Telegram, где применяют номер 1247. Они представляются сотрудниками полиции, утверждают, что у человека проблемы с кредитом, и предлагают помощь. Насколько нам известно, такие звонки совершаются на русском языке. Как и положено мошенникам, они требуют ввести пароли и предоставить другие конфиденциальные данные для "решения проблемы", - объяснил Янек Муракас, кризисный менеджер Центра тревоги. - Важно помнить, что государственные службы никогда не запрашивают пароли или данные кредитных карт».

По словам Муракаса, гражданин может получить звонок с Государственного инфотелефона, если он ранее звонил по номеру 1247 и линия была занята, и он запросил обратный звонок, либо если соответствующий запрос поступил от партнера по сотрудничеству.

«Оператор Государственного инфотелефона связывается с человеком только по предварительному согласованию, например, для предоставления дополнительной информации», - добавил он.

«В исключительных случаях мы звонили находившимся в Эстонии людям по просьбе партнеров. Например, в 2022-2024 годах мы связывались с украинскими военными беженцами, а в 2023 году информировали граждан о необходимости продления удостоверений личности. В подобных ситуациях мы всегда заранее делаем публичное объявление и размещаем информацию на нашем сайте»,- указал Муракас.

При звонке с Государственного инфотелефона отображается только номер 1247. Оператор всегда начинает разговор с представления: сообщает, что звонит с Государственного инфотелефона.

«Поскольку с этого года мы больше не обзваниваем украинских военных беженцев, то теперь, если звоним гражданам, всегда начинаем разговор на эстонском языке», - уточнил кризисный менеджер Центра тревоги.

Операторы государственного инфотелефона предоставляют и принимают информацию через телефонные звонки, электронную почту и чат Bürokrat. Номер государственного инфотелефона - 1247 (при звонках из-за границы +372 600 1247), адрес электронной почты - 1247@1247.ee.

Что делать, если вам позвонили мошенники от имени Государственного инфотелефона?

Немедленно прекратите разговор.

Если вы не передавали личные данные и не понесли финансовых потерь, сообщите о мошенническом звонке по телефону 1247.

Если вы сообщили личные данные и/или понесли финансовые потери, немедленно позвоните по номеру экстренной помощи 112.