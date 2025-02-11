Консорциум во главе с Маском предложил почти 100 млрд долларов за компанию-разработчика ChatGPT

Консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском подал заявку в совет директоров OpenAI на приобретение компании за 97,4 млрд долларов. Глава компании отверг предложение.

Эту информацию подтвердил адвокат миллиардера Марк Тоберофф. По его словам, заявка на приобретение всех активов технологической компании, создавшей ChatGPT, была подана 10 февраля.

Глава OpenAI Сэм Альтман ответил на предложение Маска в принадлежащей последнему соцсети X: «Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter [прежнее название X] за 9,74 млрд долларов, если хотите».

Это, однако, не означает, что вопрос о сделке закрыт. Предложение должен рассмотреть и совет директоров, который может склониться к его принятию - особенно если инвесторы предложат больше денег.

Предложение о покупке OpenAI - новый поворот в давнем противостоянии между ее бывшим соучредителем Илоном Маском и действующим генеральным директором Сэмом Альтманом.

За последние годы OpenAI удалось сделать разработки в области искусственного интеллекта мейнстримом и привлечь огромные инвестиции в сектор.

OpenAI была основана Маском и Альтманом в 2015 году. Изначально компания была некоммерческой. В феврале 2018 года отношения между сооснователями компании испортились, и Илон Маск вышел из совета директоров OpenAI.

В прошлом году Маск подал иск к Сэму Альтману, обвинив его в коммерциализации компании и в том, что компания отказалась от своей основополагающей миссии по созданию искусственного интеллекта на благо человечества.