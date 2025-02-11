На аукционе продается BMW, конфискованный у наркоторговцев

Конфискованный автомобиль был передан в собственность государства решением Вируского уездного суда в октябре прошлого года. Суд признал виновными 29-летнего Ивана Беликова, 22-летнего Максима Крынина и 24-летнего Райниса Кийли в незаконном обороте крупной партии наркотических веществ.

Согласно решению суда, Беликов использовал два автомобиля, чтобы обезопасить перевозку наркотиков и снизить риск задержания. Один из них служил сопровождением, и именно этот BMW теперь выставлен на аукцион. Хотя машина была оформлена на третье лицо, суд постановил передать ее в собственность государства.

Согласно описанию, у автомобиля есть два ключа зажигания, но на передних колесах не хватает крепежных болтов, с капота снят логотип BMW, а на кузове местами есть повреждения краски.

Произведенный в 2010 году и проехавший более 366 тысяч километров BMW выставлен на аукцион с начальной ценой семь тысяч евро. Аукцион завершится 20 февраля.