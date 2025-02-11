По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии и Startup Estonia, в стартап-секторе Эстонии работало по состоянию на конец прошлого года 14 396 человек. Согласно данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата в стартап-секторе была 3 650 евро, что в два раза превышает среднюю зарплату по стране.
Зарплаты в стартап-секторе вдвое превышают средний уровень по Эстонии
Число занятых в стартап-секторе за год сократилось на 1,4%, однако количество сотрудников в молодых стартапах в возрасте до пяти лет, напротив, выросло на 2,5%. Наиболее заметное сокращение штата произошло в стартапах возрастом от 6 до 10 лет - там число работников уменьшилось на 8,5%.
Руководитель Startup Estonia Вайдо Микхейм отметил, что число работников в стартап-секторе остается на примерно одном уровне с 2022 года. «Сегодня каждая 38-я рабочая позиция в Эстонии связана со стартап-сектором, что делает его важным работодателем в стране. При этом сектор преимущественно создает рабочие места высокой ценности. По статистике четко видно, что молодые и быстрорастущие стартапы увеличивают число сотрудников, в то время как стартапы постарше стремятся повысить эффективность и адаптируют свою стратегию для сохранения конкурентоспособности», - объяснил Микхейм.
Средняя брутто-зарплата работников эстонского стартап-сектора в 2024 году составила 3 650 евро, что в два раза превышает среднюю зарплату по стране. Самые высокие доходы получали сотрудники в возрасте 41–50 лет - их средняя зарплата составляла 4 491 евро в месяц. Иностранные работники в эстонском стартап-секторе зарабатывали в среднем 3 897 евро в месяц, что превышает средний показатель по сектору. Это связано с тем, что компании привлекают из-за рубежа таланты, которых не удается найти на местном рынке труда.
По данным Налогово-таможенного департамента, крупнейшим работодателем в эстонском стартап-секторе на конец 2024 года была компания Wise, в которой работало 2 006 человек - за год штат увеличился на 107 сотрудников. Вторым по величине работодателем стал Bolt, в котором работало 1 329 человек, там было занято на 51 сотрудника больше, чем годом ранее. В пятерку крупнейших работодателей также вошли Playtech (661 сотрудник), Yolo (554 сотрудника) и Swappie (436 сотрудников).
Большинство работников стартап-сектора (67%) имеют высшее образование и степень бакалавра, магистра или доктора. Среди иностранных сотрудников этот показатель еще выше - 82%. Среди работников стартап-индустрии 62% составляют мужчины и 38% - женщины. Средний сотрудник стартапа довольно молод: 47% работников находятся в возрасте 31-40 лет, а 34% - в возрасте 21-30 лет.
Самая многочисленная категория работников в стартап-секторе - это высококвалифицированные специалисты, которые составляют 50% всех сотрудников. 12% работников занимают руководящие должности. Офисные сотрудники и специалисты по клиентскому обслуживанию составляют 17% персонала, а техники и специалисты среднего звена - 13%.
Средний возраст основателей стартапов в прошлом году составил 39 лет, и 59% из них имеют высшее образование. При этом среди женщин-основателей уровень образования еще выше - 77% имеют высшее образование, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 55%. Согласно данным Департамента статистики, около 54% основателей стартапов родом из Эстонии, 21% - иностранцы, а происхождение 25% основателей остается неизвестным.
Статистика эстонского стартап-сектора включает как стартап-компании в классическом определении, так и работающие в Эстонии технологические компании, которым более десяти лет или которые заключили сделку купли-продажи, но продолжают работу на эстонском рынке. В статистику входят растущие компании старше десяти лет и технологические компании с глобальным потенциалом. В данных Налогово-таможенного департамента численность работников указана по состоянию на последнюю дату года.