Зарплаты в стартап-секторе вдвое превышают средний уровень по Эстонии

Число занятых в стартап-секторе за год сократилось на 1,4%, однако количество сотрудников в молодых стартапах в возрасте до пяти лет, напротив, выросло на 2,5%. Наиболее заметное сокращение штата произошло в стартапах возрастом от 6 до 10 лет - там число работников уменьшилось на 8,5%.

Руководитель Startup Estonia Вайдо Микхейм отметил, что число работников в стартап-секторе остается на примерно одном уровне с 2022 года. «Сегодня каждая 38-я рабочая позиция в Эстонии связана со стартап-сектором, что делает его важным работодателем в стране. При этом сектор преимущественно создает рабочие места высокой ценности. По статистике четко видно, что молодые и быстрорастущие стартапы увеличивают число сотрудников, в то время как стартапы постарше стремятся повысить эффективность и адаптируют свою стратегию для сохранения конкурентоспособности», - объяснил Микхейм.

Средняя брутто-зарплата работников эстонского стартап-сектора в 2024 году составила 3 650 евро, что в два раза превышает среднюю зарплату по стране. Самые высокие доходы получали сотрудники в возрасте 41–50 лет - их средняя зарплата составляла 4 491 евро в месяц. Иностранные работники в эстонском стартап-секторе зарабатывали в среднем 3 897 евро в месяц, что превышает средний показатель по сектору. Это связано с тем, что компании привлекают из-за рубежа таланты, которых не удается найти на местном рынке труда.