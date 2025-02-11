IKEA собирается открыть в Эстонии магазин нового формата и ищет для него работников

«IKEA откроет первый маленький магазин в Пярну уже этим летом, и мы находимся в процессе формирования команды. Для начала мы ищем старших смены в отделе логистики, обслуживании клиентов и продаже, а также специалистов планирования мебели и дизайна интерьера. После мы начнем искать других сотрудников, в начале весны. Наша цель сформировать команду и поделиться знаниями и опытом для успешного старта IKEA», - говорит Аннели Бах, руководитель отдела по персоналу и культуре IKEA.

Компания IKEA уже создала более 450 рабочих мест в Эстонии и предлагает конкурентно способную зарплату, преимущества и возможностей карьерного роста. «Наша цель - создавать лучшую повседневную жизнь для многих людей, и начинается она с наших сотрудников», - говорит Бах. Опираясь на более чем 80-летнюю культуру равенства и единства, IKEA инвестирует в благополучие сотрудников, предлагая как финансовые, так и нефинансовые льготы, возможности для личностного и профессионального развития, корпоративную культуру, основанную на шведских традициях, а также перспективы роста в странах Балтии и получения глобального опыта.