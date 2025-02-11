ЕС примет ответные меры на решение Трампа о пошлинах

Фон дер Ляйен назвала дополнительные сборы неправомерными и наносящими ущерб Евросоюзу. «Они не останутся без ответа и приведут к решительным и соразмерным контрмерам», - подчеркнула она. По словам главы ЕК, Евросоюз будет действовать для защиты своих экономических интересов и встанет на сторону работников, компаний и потребителей в своих странах.

Возможно возобновление штрафных сборов на товары из США

Какие именно меры примет ЕС, Урсула фон дер Ляйен не уточнила. Как отмечает dpa, считается вероятным возобновление специальных сборов на импорт произведенных в США джинсов, виски, мотоциклов, арахисового масла и других товаров. Эти тарифы, введенные ЕС в ответ на наложенные Трампом во время его предыдущего президентского срока пошлины на импорт европейской стали и алюминия, были приостановлены по согласованию с администрацией Джо Байдена.

В свою очередь еврокомиссар по торговле и экономической политике Марош Шефчович заявил в Европарламенте, что ЕС в настоящее время изучает масштаб штрафных мер Трампа и примет после этого ответные меры. Шефчович также подчеркнул, что Брюссель готов к переговорам и поиску решений, выгодных для обеих сторон.