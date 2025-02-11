Трамп разрешил давать взятки иностранным чиновникам

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить применение закона, который запрещает американским компаниям давать взятки чиновникам и политикам в других странах. В понедельник, 10 февраля, глава Белого дома подписал указ, который обязывает американское министерство юстиции не применять Закон о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), действующий с 1977 года, заявив, что его выполнение снижает конкурентоспособность американского бизнеса за границей.

По мнению Трампа, опасаясь давать взятки, американский бизнес оказывается в неравном положении и проигрывает иностранным конкурентам в других странах. «Это будет означать гораздо больше бизнеса для Америки», - заявил президент США журналистам, когда подписывал указ в Овальном кабинете. В тексте указа говорится, что этот закон наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

Дональд Трамп хотел отменить FCPA еще во время своего первого президентского срока, отмечает агентство Reuters. Он называл этот закон, принятый при президенте Джимми Картере, ужасным, утверждая, что весь мир смеется над американцами за то, что они его соблюдают.

Вместе с тем Трамп поручил генеральному прокурору Пэм Бонди проанализировать нынешние и прошлые действия, связанные с этим законом, и подготовить новые рекомендации по его применению.