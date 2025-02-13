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Китайский ИИ сталкивается с ограничениями на Западе: введут ли их в Эстонии?

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Фото статьи
Фото: Mykola Tys

Китайский искусственный интеллект DeepSeek вызывает бурю обсуждений на Западе, а теперь он еще и столкнулся с ограничениями в работе в некоторых странах. Rus.Postimees разбирался, насколько обоснованны эти опасения и что ожидает эту технологию в Эстонии.

Итальянское управление по защите данных сообщило 30 января, что обязало компанию DeepSeek заблокировать свой чат-бот в стране после того, как китайский стартап в области искусственного интеллекта не устранил обеспокоенность регулятора по поводу своей политики конфиденциальности.

В свою очередь в США Двухпартийная группа в Палате представителей предложило законопроект, который предусматривает запрет DeepSeek на устройствах федеральных чиновников и органов власти, сообщило агентство AP. Конгресс США запретил своим работникам использовать DeepSeek еще 31 января.

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