Китайский ИИ сталкивается с ограничениями на Западе: введут ли их в Эстонии?

Китайский искусственный интеллект DeepSeek вызывает бурю обсуждений на Западе, а теперь он еще и столкнулся с ограничениями в работе в некоторых странах. Rus.Postimees разбирался, насколько обоснованны эти опасения и что ожидает эту технологию в Эстонии.