Китайский искусственный интеллект DeepSeek вызывает бурю обсуждений на Западе, а теперь он еще и столкнулся с ограничениями в работе в некоторых странах. Rus.Postimees разбирался, насколько обоснованны эти опасения и что ожидает эту технологию в Эстонии.
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Китайский ИИ сталкивается с ограничениями на Западе: введут ли их в Эстонии?
Итальянское управление по защите данных сообщило 30 января, что обязало компанию DeepSeek заблокировать свой чат-бот в стране после того, как китайский стартап в области искусственного интеллекта не устранил обеспокоенность регулятора по поводу своей политики конфиденциальности.