Сборная Израиля не сможет сыграть со сборной Эстонии на своем поле, матч пройдет в Венгрии

Согласно пресс-релизу УЕФА, матч Израиль - Эстония пройдет на стадионе «Надьердей» в Дебрецене в субботу, 22 марта, начало - в 21:45.

Команды ранее встречались друг с другом трижды, во всех матчах Израиль выиграл. Для обеих команд это будет первая встреча в отборочной группе.

Помимо Израиля, в отборочном турнире Эстония попала в одну группу с Норвегией, Молдовой, а также с командой, которая проиграет в четвертьфинальной паре Лиги наций УЕФА Германия - Италия.

Мужская сборная Эстонии проведет свои первые домашние игры в июне, когда 6-го числа она примет Израиль, а тремя днями позже - Норвегию. Стартовый свисток обеих игр прозвучит в 21:45.

Домашний матч 11 октября, в котором Эстония встретится с Германией или Италией на стадионе «А. Ле Кок Арена», начнется в то же время. Последняя домашняя игра отборочной стадии - матч против Молдовы 14 октября - начнется в 19:00.

Полный календарь отборочных матчей мужской сборной Эстонии выглядит так: 22 марта в 21:45: Израиль - Эстония 25 марта в 19:00: Молдова - Эстония 6 июня в 21:45: Эстония - Израиль 9 июня в 21:45: Эстония - Норвегия 5 сентября в 21:45: Германия/Италия - Эстония. 11 октября в 21:45: Эстония - Германия/Италия 14 октября в 19:00: Эстония - Молдова 13 ноября в 19:00: Норвегия - Эстония

До конца апреля можно приобрести билетные пакеты, которые гарантируют более дешевый, чем в случае приобретения билетов на отдельные матчи, допуск на все домашние игры отборочного турнира чемпионата мира. В случае приобретения билетных пакетов покупатель получает одно и то же фиксированное место на стадионе на все матчи. Билеты на отдельные игры поступят в продажу в мае.