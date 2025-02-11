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Сборная Израиля не сможет сыграть со сборной Эстонии на своем поле, матч пройдет в Венгрии

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Свой предыдущий матч мужская сборная Эстонии по футболу проводила на выезде против Словакии 19 ноября 2024 года.
Свой предыдущий матч мужская сборная Эстонии по футболу проводила на выезде против Словакии 19 ноября 2024 года. Фото: IMAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK/Scanpix

Мужская сборная Эстонии по футболу должна начать отборочный турнир чемпионата мира в марте выездным матчем против Израиля. Учитывая ситуацию с безопасностью, УЕФА принял решение о том, что сборная Израиля примет эстонскую команду в Венгрии.

Согласно пресс-релизу УЕФА, матч Израиль - Эстония пройдет на стадионе «Надьердей» в Дебрецене в субботу, 22 марта, начало - в 21:45.

Команды ранее встречались друг с другом трижды, во всех матчах Израиль выиграл. Для обеих команд это будет первая встреча в отборочной группе.

Помимо Израиля, в отборочном турнире Эстония попала в одну группу с Норвегией, Молдовой, а также с командой, которая проиграет в четвертьфинальной паре Лиги наций УЕФА Германия - Италия.

Мужская сборная Эстонии проведет свои первые домашние игры в июне, когда 6-го числа она примет Израиль, а тремя днями позже - Норвегию. Стартовый свисток обеих игр прозвучит в 21:45.

Домашний матч 11 октября, в котором Эстония встретится с Германией или Италией на стадионе «А. Ле Кок Арена», начнется в то же время. Последняя домашняя игра отборочной стадии - матч против Молдовы 14 октября - начнется в 19:00.

Полный календарь отборочных матчей мужской сборной Эстонии выглядит так:

22 марта в 21:45: Израиль - Эстония

25 марта в 19:00: Молдова - Эстония

6 июня в 21:45: Эстония - Израиль

9 июня в 21:45: Эстония - Норвегия

5 сентября в 21:45: Германия/Италия - Эстония.

11 октября в 21:45: Эстония - Германия/Италия

14 октября в 19:00: Эстония - Молдова

13 ноября в 19:00: Норвегия - Эстония

До конца апреля можно приобрести билетные пакеты, которые гарантируют более дешевый, чем в случае приобретения билетов на отдельные матчи, допуск на все домашние игры отборочного турнира чемпионата мира. В случае приобретения билетных пакетов покупатель получает одно и то же фиксированное место на стадионе на все матчи. Билеты на отдельные игры поступят в продажу в мае.

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