Энергетический «остров»: почему в Калининградской области может наступить блэкаут

С 8 февраля 2025 года энергетическая система Калининградской области функционирует полностью в автономном режиме, так как страны Балтии успешно вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Эстония) и перешли на европейскую энергосистему.

До 2018 года в регионе работала по сути одна «Калининградская» ТЭЦ (450 МВт). Калининград получал часть электроэнергии по высоковольтным ЛЭП, проходящим через Литву, и в случае нехватки мощности в регионе Россия могла балансировать поставки через энергосистему БРЭЛЛ.

В эти годы в регионе не было станций для полного самообеспечения. Согласно данным таможенной статистики, в течение нескольких лет Калининградская область импортировала из Литвы порядка 150-170 млн кВт·ч электроэнергии ежегодно. Всего же энергетические потребности Калининграда и окрестностей составляют, по разным данным, около 4,5 млрд кВт·ч в год.

Стройка века

После того как стало известно о намерении стран Балтии выйти из кольца, в регионе начали строить ТЭС. И если ТЭЦ вместе с электричеством обеспечивает потребителей теплом, паром и горячей водой, то принцип работы ТЭС ограничивается передачей электроэнергии.

В 2016-2020 годах в Калининградской области были построены четыре новых объекта генерации - «Маяковская», «Талаховская», «Прегольская» и «Приморская» ТЭС. По данным Минэнерго РФ, на сегодняшний день суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что, как утверждают в ведомстве, более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона.

Губернатор Калининградской области и глава «Россетей» решают, как дальше обеспечивать энергопотребление в регионе. Фото: Telegram-канал «Россети»