Наличие света в Калининградской области России, оказавшейся в энергетической изоляции после выхода стран Балтии из энергосистемы России, теперь полностью зависит от поставок газа в этот отрезанный от основной территории РФ регион.
Энергетический «остров»: почему в Калининградской области может наступить блэкаут
С 8 февраля 2025 года энергетическая система Калининградской области функционирует полностью в автономном режиме, так как страны Балтии успешно вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Эстония) и перешли на европейскую энергосистему.
До 2018 года в регионе работала по сути одна «Калининградская» ТЭЦ (450 МВт). Калининград получал часть электроэнергии по высоковольтным ЛЭП, проходящим через Литву, и в случае нехватки мощности в регионе Россия могла балансировать поставки через энергосистему БРЭЛЛ.
В эти годы в регионе не было станций для полного самообеспечения. Согласно данным таможенной статистики, в течение нескольких лет Калининградская область импортировала из Литвы порядка 150-170 млн кВт·ч электроэнергии ежегодно. Всего же энергетические потребности Калининграда и окрестностей составляют, по разным данным, около 4,5 млрд кВт·ч в год.
Стройка века
После того как стало известно о намерении стран Балтии выйти из кольца, в регионе начали строить ТЭС. И если ТЭЦ вместе с электричеством обеспечивает потребителей теплом, паром и горячей водой, то принцип работы ТЭС ограничивается передачей электроэнергии.
В 2016-2020 годах в Калининградской области были построены четыре новых объекта генерации - «Маяковская», «Талаховская», «Прегольская» и «Приморская» ТЭС. По данным Минэнерго РФ, на сегодняшний день суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что, как утверждают в ведомстве, более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона.
После того как энергетическая система Калининградской области закольцевалась сама с собой, «Россети», российский госмонополист, следящий за энергетической инфраструктурой, сообщил о том, что будет расширять подстанцию «Космодемьянская» в Калининграде. Они планируют увеличить ее мощность более чем на 20%. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных говорил, что «Россети» должны инвестировать 5 млрд рублей (более 50 млн евро) только в 2025 году, чтобы поддерживать сети в рабочем состоянии.
Команда «Газы!»
В автономном режиме ТЭС в Калининградской области работают за счет природного газа, который на сегодняшний день поступает по газопроводу «Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград», проходящему, соответственно, через Литву.
Российские власти, не исключая, что поставки через Литву по каким-то причинам тоже могут прекратиться, в 2019 году поставили в регионе морской терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ). Газ доставляется из принадлежащего «Газпрому» комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ, расположенному в порту «Усть-Луга». Недавно там затонул танкер Koala с мазутом.
Сжиженный газ доставляется с помощью единственной в России плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский». На судне проводится регазификация - перевод топлива из сжиженного состояния в газообразное. Емкость установки - 174 тыс. кубометров сжиженного газа.
От морского терминала по дну идет газопровод, который ведет в подземное хранилище, находящееся рядом поселке Романово Зеленоградского района. Оно также появилось в 2019 году. Калининградские власти обещали до конца 2024 года довести мощность хранилища с 238 млн кубометров до 516 млн кубометров. Завершить строительство хранилища планируют к концу 2025 года, и тогда общая проектная мощность сооружения должна составить 800 млн кубометров газа.
По открытым данным, за 6 месяцев 2024 года фактический объем потребления газа Калининградской области составил 1,12 млрд кубометров. Это означает, что запаса топлива в 800 млн кубометров хватит на четыре месяца.
Жители и бизнес
Местные жители жалуются в соцсетях на повышение тарифов на электроэнергию в регионе, требуя пересмотреть цены, которые начнут действовать с 1 июля 2025 года, и даже грозятся выйти на пикет. Резкий рост платы за свет ждет в первую очередь жителей домов, которые отапливаются за счет электроэнергии, коих в этом российском регионе очень много.
Впрочем, от «островного» энергоснабжения теперь зависят не только жители региона, но и бизнес, крупный в том числе. В структуре потребления электроэнергии в Калининградской области лидирует потребление промышленностью - около 29%, тогда как потребление населения составляет около 27%. В 2020 году крупнейшими потребителями электроэнергии были компании «Агропродукт», «Мираторг Запад», судостроительный завод «Янтарь» и т.д. С учетом резкого повышения уровня изоляции российского бизнеса их потребность в энергии вряд ли стала меньше, скорее наоборот, в водовороте всеобщей политики по импортозамещению.
Размытая автономия
Собственно, факт необходимости постоянных поставок газа по морю и размывает понятие «автономности» энергосистемы Калининградской области. «Такие сети сложнее эксплуатировать, поскольку они не могут полагаться на трансграничные потоки для балансировки колебаний спроса и предложения электроэнергии, - считает эксперт, связанный с рынком электроэнергетики РФ. - Энергетические острова - сети без внешних подключений - редкость в Европе. В данном случае они зависят от поставок энергоносителей по морю. Так что при желании НАТО может ограничить или блокировать эти поставки и спровоцировать в Калининградской области блэкаут».
Латвийский политолог Роман Мельник высказывал мнение, что для России болезненным является тот факт, что именно ее война против Украины и угрозы остальным соседним странам подтолкнули страны Балтии к полному разрыву с электросистемой Калининградской области.
«В результате Калининградская область теперь оказалась в энергетической изоляции. Как остров, которому приходится самостоятельно регулировать частоту, справляться с нехваткой и избытком мощности без возможности покупать недостающую электроэнергию и продавать излишки. Говорят, что в коридорах российской власти злятся на это, но… сами виноваты, не стоило угрожать соседям», - писал ранее Мельник.
«Россия не приветствует этот переход», - заявляла в интервью Euractiv и Сюзанна Нис, эксперт по энергетике из Центра Гельмгольца в Берлине. Она рассказала, что Москва использовала «различные тактики», чтобы сорвать этот процесс - от кибератак до дезинформации о росте тарифов на электроэнергию.
К слову, до стран Балтии от кольца БРЭЛЛ отключилась Украина. Это произошло ночью 24 февраля 2022 года, но не из-за начала российского вторжения - так сложилось, что отключение было плановым. В марте Украина экстренно присоединилась к ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), полностью этот процесс был завершен в декабре 2023 года.