«Те воры, которые берут товар для собственного пользования, нас беспокоят меньше всего. Большую тревогу вызывают те воры, которые на этом специализируются, у которых есть определенный работодатель и которые забирают десятки и десятки предметов», - сказала глава внутреннего контроля Selver.

Кууск рассказала, что воры больше всего жаждут алкоголя, шоколада, рыбных деликатесов и электронных устройств, таких как электрические зубные щетки или даже пылесосы. Это вещи, которые легко быстро продать в Интернете, и, по словам Кууск, товары, вынесенные из Selver, были замечены находящимися в продаже на торговых площадках в Facebook.

На вопрос ведущего передачи Неэме Рауда, сколько людей крадут вещи из-за личных трудностей, Кууск ответила, что их доля в магазинных кражах совсем не значительна. «Скорее, они являются покупателями вторичного рынка, то есть они могут получить там вещи за полцены», - добавила он.

Несмотря на наличие в магазине ворот безопасности и камер, самой большой проблемой у торговой сети, по словам Куузе, является нехватка полицейских ресурсов. «Мы не сможем ничего сделать ворам, если у нас не будет достаточно доказательств. Воры знают, что у них много прав и что зачастую они получают минимальное наказание, если их ловят», - пояснила Кууск, описав теорию, согласно которой сетям магазинов дешевле позволить вору украсть, чем заниматься его поимкой.

Кууск считает, что для разрешения проблемы необходимо более тесное сотрудничество полиции и государства, но в то же время она отмечает, что в настоящее время в Эстонии недостаточно политической воли, чтобы изменить такую ​​систему. «У нас есть методы и системы, позволяющие предотвратить деятельность воров, но реальное решение находится на государственном уровне. Если вор уверен, что может действовать безнаказанно, то его ничто не остановит».