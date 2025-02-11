ФОТО, ВИДЕО На Сааремаа появился свой троллейбус, но водителя и проводов для него пока не имеется

«Когда TLT выставила троллейбусы на аукцион, мы подумали, что было бы здорово привезти один на Сааремаа; у Найссаара есть поезд, у нас теперь есть троллейбус, а у Хийумаа и этого нет», - рассказал предприниматель Кеннерт Амберг, инициатор доставки троллейбуса на Сааремаа.