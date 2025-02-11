Отныне 11 февраля - день, имеющий своего рода знаковое значение в истории Сааремаа. В Курессааре сегодня прибыл троллейбус.
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ФОТО, ВИДЕО ⟩ На Сааремаа появился свой троллейбус, но водителя и проводов для него пока не имеется
«Когда TLT выставила троллейбусы на аукцион, мы подумали, что было бы здорово привезти один на Сааремаа; у Найссаара есть поезд, у нас теперь есть троллейбус, а у Хийумаа и этого нет», - рассказал предприниматель Кеннерт Амберг, инициатор доставки троллейбуса на Сааремаа.