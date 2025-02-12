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Несовершеннолетняя гражданка Украины незаконно перешла границу Эстонии с Россией

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Пограничный знак в деревне Саатсе, которая находится прямо у границы с Псковской областью РФ.
Пограничный знак в деревне Саатсе, которая находится прямо у границы с Псковской областью РФ. Фото: Lõuna-Eesti Postimees

Департамент полиции и погранохраны поделился с Rus.Postimees статистикой незаконных пересечений восточной границы за последние три года. Пик пришелся на 2023 год.

После сообщений финских СМИ о нелегальном переходе финляндско-российской границы несовершеннолетним гражданином Украины мы обратились в Департамент полиции и погранохраны (PPA) за информацией о том, насколько часто границу ЕС и РФ пересекают нелегально в Эстонии.

В год начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину незаконных пересечений эстонско-российской границы было сравнительно немного.

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