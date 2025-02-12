Несовершеннолетняя гражданка Украины незаконно перешла границу Эстонии с Россией

После сообщений финских СМИ о нелегальном переходе финляндско-российской границы несовершеннолетним гражданином Украины мы обратились в Департамент полиции и погранохраны (PPA) за информацией о том, насколько часто границу ЕС и РФ пересекают нелегально в Эстонии.