Департамент полиции и погранохраны поделился с Rus.Postimees статистикой незаконных пересечений восточной границы за последние три года. Пик пришелся на 2023 год.
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Несовершеннолетняя гражданка Украины незаконно перешла границу Эстонии с Россией
После сообщений финских СМИ о нелегальном переходе финляндско-российской границы несовершеннолетним гражданином Украины мы обратились в Департамент полиции и погранохраны (PPA) за информацией о том, насколько часто границу ЕС и РФ пересекают нелегально в Эстонии.