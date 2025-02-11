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Завод по производству газа из биоотходов для таллиннских автобусов достиг полной мощности

Перевод: Сергей Светлов
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Хранилище биоотходов на заводе EKT Ecobio.
Хранилище биоотходов на заводе EKT Ecobio. Фото: Eesti Keskkonnateenused

Завод EKT Ecobio, который производит газ из бытовых биоотходов, достиг полной мощности в 2024 году. За год завод обработал более 21 000 тонн кухонных и столовых отходов, из которых было произведено более 1,52 миллиона м3 биометана и более 19 000 тонн жидких удобрений для полей Харьюмаа.

Биометан был использован в качестве топлива для газовых автобусов Таллиннского городского транспорта (TLT), которые проехали на нем 2,3 миллиона километров.

2024 год в Маарду был в основном годом испытаний оборудования и его настройки. «В последние пять месяцев 2024 года мы достигли объемов производства, предусмотренных бизнес-планом завода и заявленных строительной компанией. В 2025 году мы надеемся обработать около 25 000 тонн биоразлагаемых отходов и произвести около двух миллионов кубометров биометана и около 20 000 тонн удобрений для сельского хозяйства, то есть дигестата. В январе 2025 года завод будет работать на полную мощность, производя 180 000 кубометров очищенного биометана», - сказал член правления Eesti Keskkonnateenused Бруно Таммару.

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