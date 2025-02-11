Завод по производству газа из биоотходов для таллиннских автобусов достиг полной мощности

2024 год в Маарду был в основном годом испытаний оборудования и его настройки. «В последние пять месяцев 2024 года мы достигли объемов производства, предусмотренных бизнес-планом завода и заявленных строительной компанией. В 2025 году мы надеемся обработать около 25 000 тонн биоразлагаемых отходов и произвести около двух миллионов кубометров биометана и около 20 000 тонн удобрений для сельского хозяйства, то есть дигестата. В январе 2025 года завод будет работать на полную мощность, производя 180 000 кубометров очищенного биометана», - сказал член правления Eesti Keskkonnateenused Бруно Таммару.