Завод EKT Ecobio, который производит газ из бытовых биоотходов, достиг полной мощности в 2024 году. За год завод обработал более 21 000 тонн кухонных и столовых отходов, из которых было произведено более 1,52 миллиона м3 биометана и более 19 000 тонн жидких удобрений для полей Харьюмаа.
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Завод по производству газа из биоотходов для таллиннских автобусов достиг полной мощности
Биометан был использован в качестве топлива для газовых автобусов Таллиннского городского транспорта (TLT), которые проехали на нем 2,3 миллиона километров.